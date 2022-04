Jefe de Región Sanitaria de Comayagua amenaza a médicos en asambleas

Tegucigalpa – Gran polémica causó este miércoles, un video que circuló donde el jefe de la Región Sanitaria de Comayagua, el doctor Luis Ordoñez, amenazó con despidos a sus colegas que permanecían en asambleas informativas.

– Ante la falta de pago les sugirió a los médicos tener paciencia y ser creativos.

Si no van a trabajar ahorita las cosas se vuelven peor, dijo Ordoñez a sus subalternos -el banco no espera doctor- le dijo uno de los médicos presentes; a lo que él contestó que no le interesaba y seguidamente les expresó, “si no quieren trabajar digan para levantarles un acta y despedirlos a todos”.

Les dijo que tenían que tener paciencia, para esperar su pago, y si no quieren trabajar se les dará una carta de despido, “ustedes se van a ir ocho años a las calles, porque van a venir otros”, adicionó el también médico en amenaza a sus compañeros.

Acto seguido levantó actas a todos los médicos, y les dijo que se fueran por la vía legal.

Posteriormente en declaraciones a medios el doctor Ordoñez, ratificó que había levantado actas a sus colegas y que estas serán remitidas al ministro de Salud, Manuel Matheu.

En sus polémicas declaraciones, con el noticiero Hoy Mismo, dijo que la acción se hizo porque los médicos no atendieron a pacientes enfermos que lo necesitaban y por eso se les levantó un acta de descargo.

Pero cuando se le consultó que, si él como médico asistió a la población, que no atendieron los médicos en asamblea contesto que no le correspondía porque “ese trabajo no es el mío”, pero seguidamente apuntó que si hubiera hallado una emergencia grave en ese momento se hubiera ocupado de ella.

Invitó a sus colegas a ser creativos ante la falta de pago

El director de la región sanitaria, invitó a sus colegas que mantuvieron el paro por algunas horas a ser creativos ante la falta de pago de cuatro meses de salario.

“Tenemos que ingeniarnosla y ser creativos ser responsables de sus deberes”, externó.

Cuando se le trató de decir al médico que sus compañeros protestan porque el hambre no espera, dijo: “todos están gordos, y bien comidos, qué hambre van a tener”.

“El que no quiere trabajar hay bastantes hondureños que quieren trabajar”, remató, a la vez que mencionó que él trabaja ad honorem.

Incidente bochornoso

Por su parte, el doctor y diputado Carlos Umaña, calificó las declaraciones del médico como un “incidente bochornoso”

“Me causa escozor como un colega médico irrumpe y les falta el respeto a otros colegas”, anotó.

Seguidamente dijo que la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), le puede sancionar, “yo le sugiero al colega que pida disculpas a los médicos para que esto no progrese porque puede terminar en el Tribunal de Honor del Colegio Médico”, dijo el doctor Umaña. LB