Jay Wheeler quiere girar para conquistar más plazas y explosionar su música

San Juan – El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler desea realizar una gira de presentaciones por países que aún no ha visitado, tanto en Europa como América, para continuar conquistando plazas y explosionar su música, según dijo a EFE.

«Ahora mismo me gustaría irme de gira. Hay muchos lugares que no he ido, no he tocado, no he cantado como Colombia, Argentina, España», indicó en entrevista telefónica a EFE José Ángel López Martínez, nombre de pila del intérprete y conocido por su éxito mundial «La curiosidad».

A sus 28 años, el cantante es una de las figuras más fuertes de la música romántica en español, logrando así una de sus principales metas: actuar en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, el cual llenó su capacidad en sus conciertos del 6, 7, 13 y 14 de octubre.

Satisfecho de conquistar el coliseo de Puerto Rico

Después de estas cuatro funciones, confesó a EFE que se encuentra un poco cansado por el desgaste físico, aunque resaltó que se siente «súper feliz, súper contento y satisfecho» con su cumplido, y deseando volver al llamado «Choliseo», «pues fue bien linda la experiencia y sentir el cariño» del público.

«La primera noche fue mi momento favorito, porque fue como que ‘estamos aquí, como que es real’. Así que, uno no lo cree hasta que está ahí, y la primera noche fue increíble de verdad», rememoró el cantante sobre esa primera vez en la principal sala de espectáculos de la isla.

«En algún momento soñaba que eso iba a suceder… nunca pensé que iba a ser como que tan pronto, pensé que iba a ser más como no sé… aún no logro asimilar lo pronto en que sucedió», señaló Wheeler, quien en sus actuaciones contó con invitados como Myke Towers, R.K.M & Ken-Y, y su novia, Zhamira Zambrano, entre otros.

Wheeler y su novia se comprometen

Wheeler, a su vez, aprovechó la primera noche de sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico para pedirle matrimonio a su novia.

«Hacerlo en el Coliseo, lo significativo es que es el nuevo comienzo de muchas cosas grandes que vienen para nuestras vidas», aseguró, agregando que tienen planeado ir de luna de miel a Italia.

Temas como «Por tu culpa», «Mensaje de voz» y «La curiosidad» junto a Myke Towers lo lanzaron a la fama. Además, marcaron el estilo del urbano, quien se caracteriza por plasmar el amor y desamor a través de sus letras.

Resalta el amor en sus canciones

«Yo resalto mucho el amor, y no tengo miedo de hablar así cursi», describió el artista sobre su estilo, el cual ha plasmado en sus cinco álbumes, que ya cuentan con millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Asimismo, precisó que a la hora de componer sus canciones le inspira el sonido instrumental, y a la hora de componer sus letras suele describir historias que él mismo ha vivido o que le han contado.

Actualmente, su canción favorita es «Dícelo», que grabó junto a su ahora comprometida y que forma parte de su más reciente producción discográfica, «Emociones».

Wheeler, por otra parte, aconsejó a las nuevas generaciones de artistas de Puerto Rico a que «sigan cantando, sigan bailando y haciendo lo que les guste y sin hacerle daño a nadie, sin pisotear a nadie y hacer música porque la amas».

Respecto a su futuro, comentó que uno de sus sueños fuera del mundo de la música es abrir una pizzería, porque ama la pizza. AG