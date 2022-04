Javier Aguirre: «El Elche es un rival directo»

Palma (España) – El entrenador mexicano del Mallorca español, Javier Aguirre, ha insistido en la «enorme importancia» de los puntos que estarán en juego este sábado en el estadio Martínez Valero ante el Elche, «un rival directo» que, como ellos, «se está jugando la permanencia», ha remarcado.

«Ellos están preparando el partido como una final y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que no será fácil con un estadio lleno, un ambiente festivo con dos equipos jugándose la permanencia y debemos ir bien preparados para ello», ha asegurado Aguirre en rueda de prensa.

El «Vasco» cumplirá su tercer partido al frente de la dirección técnica del Mallorca, cargo que asumió tras sustituir hace tres semanas a Luis García Plaza.

En los dos primeros, su equipo cayó derrotado en Getafe (1-0) y venció (1-0) al Atlético de Madrid en el estadio Son Moix.

El triunfo ante el equipo de Diego Pablo Simeone, y los resultados de sus rivales directos, rescató a los bermellones de la zona de ascenso de manera provisional.

Aguirre ha dicho que el Elche «es un equipo que juega bien al fútbol, se abre, no se escaquea y por ello deja espacios para partidos muy abiertos, de ida y vuelta».

«Se ha enfrentado a rivales muy duros en los últimos partidos y ha tenido derrotas, pero ante rivales pesados, esos que se están peleando Europa. Entonces, no nos vamos a fiar, queremos salir con la mejor mentalidad con la intención de hacer un partido serio y traernos los tres puntos», ha afirmado.

Con respecto a las altas y bajas con las que su equipo afrontará la visita a Elche, el técnico mallorquinista ha apuntado que recuperaba al central argentino Franco Russo una vez cumplido el partido de sanción, y al mediocampista Salva Sevilla, baja ante el Atlético por molestias musculares.

«Puedo contar con ellos, pero no con (el portero) Greif, Sedlar ni Galarreta, lesionados. Está el plantel completo, con ganas de jugar todos y así lo demuestran día a día; tener que decidir quien juega es un bendito problema», ha precisado.

Ha admitido, en ese contexto que tenía dos dudas: Russo y el japonés Take Kubo. «Tengo cuatro jugadores (Raillo, Valjent, Russo y Oliván) que pueden estar en el centro de la defensa y los cuatro me han gustado, pero solo pueden jugar tres. Russo (expulsado ante el Getafe) lo hizo muy bien y salió por sanción, pero los cuatro merecen jugar. Al igual que con Take, porque también cuento con (el surcoreano) Kang (in Lee). No sé. Son los detalles que decantarán la balanza a favor de uno u otro», ha indicado.

Aguirre también se ha referido a la escasa producción ofensiva de su equipo y al apoyo de la afición en la victoria de la pasada jornada ante el Atlético de Madrid.

«Hay que tener en cuanta las circunstancias que nos rodean. Con 38 puntos y octavos en la tabla todos jugamos bien. El equipo venía de siete derrotas seguidas y había que hacer algo distinto, y no quiero hablar del pasado porque tengo una ética profesional. Ante el Atlético hubo comunión con la afición, sentimos su apoyo, y eso me gustó mucho», ha valorado.

Aguirre, finalmente, ha aludido a los próximos partidos en Palma ante el Alavés y Granada (entre ambos el Mallorca visitará al FC Barcelona), y ha dicho que «sería fantástico» sumar los seis puntos en la lucha por la salvación.

«Aún así quedarían 15 puntos en juego. No sería definitivo pero sí determinante», ha zanjado el técnico mallorquinista. JP