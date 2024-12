Jamás he estado en una reunión con “El Chapo” Guzmán en La Ceiba, rechaza exministro de Seguridad tras versión de exfiscal Ramos

Tegucigalpa – El exministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, descartó este jueves que estuvo en una reunión con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán en la ciudad de La Ceiba que implica a la familia Zelaya Rosales.

Previamente, la exfiscal Nilia Ramos que uno de los líderes del Cártel de Sinaloa visitaba constantemente Honduras como un viaje que realizó al municipio de Lepaguare, departamento de Olancho.

“Jamás he estado en ninguna reunión en La Ceiba con el Chapo Guzmán, no lo conozco, lo he visto en televisión cuando lo llevaban preso a Estados Unidos”, declaró el exministro al programa “La Tarde” de la emisora HRN.

Comentó que si él hubiese estado en la reunión donde estaba presente “El Chapo”, habría ordenado la captura del narcotraficante mexicano, hoy preso pagando condena en EEUU.

Asimismo, adelantó que se reunirá con su abogado para interponer una denuncia contra la exfiscal para que presente las pruebas del vídeo que aparece reunido con “El Chapo” Guzmán.

No puede ser que una hija de vecinos le tire la dignidad al suelo para querer agarrar notoriedad, condenó Rodas Gamero.

Afirmó que cuando fue ministro de Seguridad coordinó operaciones con el personal de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) contra este flagelo.

El narcotráfico tiene grandes recursos que era difícil que el Estado hondureño le hiciera frente en el pasado, agregando que al gobierno de EEUU lleva varios años luchando contra el narcotráfico, y no ha podido vencerle.

Agregó que en 2006 no era ministro de Seguridad, sino que fue en el período 2008-2009, pero que también responde por las actuaciones de su antecesor, el general Álvaro Romero Salgado, a quien tildó de un hombre íntegro que jamás se ha involucrado en narcotráfico.

Rodas Gamero contó que cuando era ministro escuchaba historias de personajes involucrados en el narcotráfico como “Los Valle Valle”, Alexander Ardón Soriano y otros. PD