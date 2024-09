Isabel II tenía un repertorio de ocurrencias que repetía, según el autor Craig Brown

Londres – Isabel II tenía un repertorio de comentarios graciosos que repetía en diferentes ocasiones, afirmó este miércoles el satirista británico Craig Brown, autor de un libro que repasa la vida de la difunta soberana a través de noticias y anécdotas de quienes la conocieron.

Brown remarcó en una presentación a la prensa que ‘A voyage around The Queen’ (Viaje alrededor de la reina) no es una biografía ni él un experto en la realeza, sino que pensó en hacer un libro curioso en torno a la soberana «porque fue más famosa y durante más tiempo que los Beatles».

El escritor, asiduo colaborador de la revista satírica ‘Private Eye’, dijo que, según varias fuentes, Isabel II tenía un cierto sentido del humor y él descubrió en sus investigaciones que guardaba una colección limitada de ocurrencias que sacaba a relucir de vez en cuando.

Una de éstas la reveló la exministra laborista Clare Short, a quien le sonó el teléfono cuando estaba con Su Majestad. «Conteste, podría ser alguien importante», le dijo la reina.

Brown declaró que Isabel II, por su reserva, era «un enigma», y la gente proyectaba en ella lo que quería.

En ese sentido, generaba una especie de «efecto real» en sus interlocutores, incluido el propio autor cuando la conoció a los 19 años, por el que éstos se quedaban sin palabras, empezaban a desbarrar o incluso se orinaban encima, contó. EFE