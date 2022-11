Investigan formación de grupo de limpieza en Juticalpa, Olancho

Tegucigalpa-Agentes policiales iniciaron una investigación ante denuncias sobre la conformación de grupos de limpieza o escuadrones de la muerte de ciudadanos que buscarían por sus propias manos atacar a extorsionadores y ladrones en el departamento de Olancho.

Según se informó la conformación de estos grupos se estaría dando por medio de mensajes en redes sociales.

El subcomandante de la Unidad Departamental Policial de Olancho, Harold Espinoza, detalló que ya le “damos seguimientos a estos mensajes que salen en redes sociales, y con el Ministerio Público y unidades de inteligencia policial ya se han adentrado a realizar a barrios que han sido mencionados para ver si hay movimientos de ese tipo y hasta el momento no se ha confirmado ese tipo de información que ha trascendido anónimamente”.

Espinoza confirmó que en algunas zonas denominadas “calientes”, como el barrio Sabanetas de Juticalpa, se ha detectado una “guerra” por la pelea de territorio para la venta de drogas.

Agregó que “seguimos investigando cualquier tipo de denuncias donde personas o grupos armados quieran tomar justicia por sus propias manos. Nos compete investigar y no descartamos cualquier información que salga en redes sociales”.

El oficial pidió a la población en general dar sus denuncias, ya que “nosotros estamos anuentes a darle captura a esas personas que incurren en ese tipo de situaciones”.

Según los carteles pegados en postes del tendido eléctrico reza: “Operación limpieza Juticalpa. Ya empezó, ya hemos dado apertura a la operación y pedimos perdón a la familia de las personas que serán barridas, ya que sea como sea, duele perder un ser, pero ya estamos cansados de tanta delincuencia”.

Agrega el escrito “damos aviso a la colonia Coleman y Los Olivos, que ya tenemos detectados a unos ladroncitos que por ahí circulan en barrio El Recreo y barrio de Jesús. Por los prepagos (prostitutas) narcomenudistas de drogas. También en barrio La Joya y Chacón por unos rateros asesinos, por unos ladroncitos que andan de noche asaltando en barrio Lempira, ya les llegó la hora de pagar, no queremos más ratas en la ciudad”.

Prosigue que “repetimos no queremos que caigan inocentes, procuren no salir después de las 10 p.m. porque no respondemos, Juticalpa la cacería ya empezó, porque “Olancho es Olancho, y las van pagar, aquí no están en la capital”, cierra el aviso.

