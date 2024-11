Invertir en las mujeres: construyendo un futuro más sólido

Tegucigalpa – En celebración del Día de la Mujer Emprendedora, Grupo Ficohsa reflexiona sobre los notables logros de las mujeres emprendedoras en Centroamérica, reafirmando su compromiso de seguir empoderando a las mujeres en los negocios. Al servicio de 2.5 millones de clientes, de los cuales más del 57% son mujeres, Grupo Ficohsa es un motor clave del desarrollo económico en la región. A través de su programa Mujeres Adelante, Ficohsa apoya a casi 25,000 PYMEs mediante 5,000 puntos de servicio, promoviendo la inclusión financiera y creando oportunidades de crecimiento para negocios liderados por mujeres. Sin embargo, el camino aún no está completo. Ficohsa está comprometido a construir un futuro en el que cada mujer en Centroamérica tenga los recursos, capacitación y apoyo necesarios para alcanzar sus sueños y contribuir al crecimiento económico de la región.

–Ficohsa celebra el Día del Emprendimiento de la Mujer con un compromiso renovado con las empresas lideradas por mujeres en toda Centroamérica.

Empoderando a las Mujeres a través de la Inclusión Financiera y la Innovación

Desde su inicio, Mujeres Adelante ha sido un pilar del compromiso de Ficohsa con el empoderamiento económico de las mujeres. Comenzando con poco más de 5,000 clientas en 2021, el programa ha crecido hasta atender a 7,529 mujeres emprendedoras, reflejando un incremento del 41% en mujeres clientes en Banca de Consumo y de Negocios. Ficohsa también ha distribuido más de 5,000 terminales POS a negocios liderados por mujeres, brindándoles herramientas para optimizar sus operaciones, aumentar sus ingresos y fomentar el crecimiento empresarial.

“Nuestro trabajo con Mujeres Adelante nos ha mostrado el impacto que puede tener el apoyo financiero enfocado en transformar no solo negocios, sino comunidades enteras”, dijo Camilo Atala, Presidente de Grupo Ficohsa. “Aunque celebramos los éxitos de nuestras clientas, también somos profundamente conscientes de los desafíos que quedan por enfrentar. Invertir en mujeres es invertir en el futuro de Centroamérica”.

Apoyo a Mujeres Emprendedoras a través de Capacitación y Redes de Contacto

Más allá de los productos financieros, el programa Mujeres Adelante de Ficohsa equipa a las emprendedoras con las habilidades y la confianza para prosperar. Más de 4,000 mujeres han participado en sesiones de capacitación dedicadas a fortalecer sus habilidades en gestión financiera y de negocios, y se han ofrecido más de 1,300 espacios en ferias para ayudar a las mujeres a expandir sus redes y alcance en el mercado.

Francis Cruz transformó su negocio, Comercial Francis, de una pequeña operación en casa a un próspero comercio en Comayagüela. “Con los préstamos y líneas de crédito que Ficohsa me ha otorgado, he podido invertir en mercancía y hacer crecer mi capital año tras año”, compartió Cruz. “Gracias a la confianza que Ficohsa ha puesto en mí y a los productos y servicios financieros que me han brindado, he logrado muchas metas, tanto en mi negocio como a nivel personal”.

Expandiendo Mujeres Adelante para atender la creciente demanda

En respuesta al gran éxito de Mujeres Adelante en Honduras, Grupo Ficohsa ha expandido recientemente el programa a Guatemala. Esta expansión es parte del compromiso de Ficohsa de duplicar su cartera de préstamos para PYMEs a $910 millones en los próximos cinco años, con un enfoque especial en los negocios liderados por mujeres. Al ampliar el acceso al crédito, seguros y productos de ahorro diseñados para mujeres, Ficohsa está avanzando hacia una economía inclusiva y resiliente en toda la región.

Mirando hacia el futuro

Como signatario de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres—una serie de directrices para que las empresas empoderen a las mujeres en el lugar de trabajo, mercado y comunidad—y del Pacto Mundial de la ONU, que promueve prácticas empresariales responsables, Ficohsa sostiene estándares internacionales de igualdad de género en los negocios. Con más de la mitad de los 1.8 millones de clientes de Ficohsa siendo mujeres, el banco reconoce tanto el progreso logrado como el trabajo que aún queda por hacer.

“Invertir en mujeres no solo es lo correcto, sino también lo inteligente”, continuó Camilo Atala. “Nuestro compromiso es firme: seguiremos creando caminos para que las mujeres emprendedoras crezcan, innoven y lideren, fortaleciendo la economía para todos”.

Grupo Ficohsa se encuentra entre las principales instituciones financieras de Centroamérica, con presencia en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Estados Unidos. Dedicado a la inclusión financiera, el crecimiento económico y el desarrollo social, Ficohsa ofrece una amplia gama de productos bancarios, seguros y financieros a más de 2.5 millones de clientes.