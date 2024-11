Inversión extranjera valorada en un millón de dólares promueve el primer viñedo en el occidente de Honduras

El proyecto es liderado por la Fundación San Andrés, brazo social de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Aura Minosa), subsidiaria de Aura Minerals Inc. en La Unión, Copán.

Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), ministro Miguel Medina, realiza el acto simbólico de la primera plántula.

Un centenar de empleos se alcanzarían con el éxito del proyecto piloto.

Tegucigalpa. Con una inversión que supera el millón de dólares, Aura Minerals Inc. lanzó el primer proyecto vinícola en el occidente de Honduras: «Semillas de Esperanza», en un acto simbólico de la primera plantación de vid, en donde asistieron autoridades del corporativo, locales y de gobierno.



El proyecto piloto, que abarcará una hectárea de tierra, contará con aproximadamente 6 mil plantas de vid, incluyendo 8 diferentes cepas de uva para la producción de una variedad de vinos tintos y blancos. Según las proyecciones, se espera una cosecha de entre 3 mil y 4 mil kg de uvas por hectárea, lo que permitirá producir alrededor de 5 mil a 6 mil botellas de vino por hectárea cultivada, generando en un plazo de 5 años, cientos de empleos directos e indirectos.



El proyecto “Semillas de Esperanza” surge de un estudio de suelo en Minosa, el cual demostró que el terreno es próspero, permitiendo la siembra de uvas utilizadas en la producción de vino, creando un proyecto que servirá de base para mantener a los empleados de la mina en acción, después de “Life of Mine”.



“Este viñedo pionero busca trazar una visión a futuro para las comunidades locales, dejando un legado positivo mediante la producción de vinos de alta calidad en la región occidental de Honduras”, aseguró el CEO del corporativo Aura Minerals Inc. con sede en Brasil, Rodrigo Barbosa.



En el acto se llevó a cabo la colocación de la primera planta del viñedo a cargo del CEO Barbosa, la Embajadora del Brasil Andrea Saldanha da Gama Watson y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones y ministro del Despacho de Promoción e Inversiones Miguel Medina; contando también como invitados; autoridades locales y de gobierno, así como aliados estratégicos de la fundación.

“Con la réplica de este proyecto exitoso que nació en Brasil, esta inversión viene a transformar la calidad de vida de los miembros de la comunidad con cientos de oportunidades de trabajo; así como la de todo el departamento de Copán al iniciar en Honduras una cultura del vino. Aura Minosa quiere desarrollar este nuevo producto agrícola y elevar el nivel de educación, cultura y turismo en la región, siendo un aliado para el desarrollo de la agroindustria sostenible”, comentó el ministro Medina.



Además de este innovador proyecto vinícola, la Fundación San Andrés, en su afán de contribuir al crecimiento económico y social de las comunidades circundantes a su área de trabajo, ejecuta otros tres proyectos exitosos que integran las necesidades de la población con sus tres programas insignes: “Comunidades prósperas”, “Comunidades verdes” y “Familias sanas”.



El CNI ha brindado soporte y acompañamiento técnico al pionero proyecto agrícola, así como con la articulación de esfuerzos para su desarrollo, con las instituciones gubernamentales que comparten el compromiso de la presidenta Xiomara Castro por el sector de la agroindustria.

Proceso de ejecución “Semillas de Esperanza”

El piloto se desarrollará en dos fases: la fase investigativa para determinar la adaptabilidad de las cepas a las condiciones locales y evaluar las características de calidad de los vinos, seguida de una fase de producción industrial que abarcará desde el establecimiento de las plantaciones de uva hasta la producción del vino.



Con una duración estimada de cinco años, este proyecto representa una propuesta de valor a largo plazo por parte de Aura Minerals Inc. hacia las comunidades circundantes.



Con un horizonte de vida útil estimado en 50 años, esta inversión que supera el millón de dólares (25 millones de lempiras), refleja el compromiso continuo de Minerales de Occidente, subsidiaria de Aura Minerals Inc., con el desarrollo local, la inversión y la generación de empleo en el occidente del país.