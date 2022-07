Intervienen barrio Reparto por aumento de casos de dengue

Tegucigalpa – Una cuadrilla de la Secretaría de Salud (Sesal) y del Comité de Emergencia Municipal (Codem) procedió hoy a intervenir el barrio Reparto por Arriba en la capital hondureña a causa del aumento de casos de dengue en ese sector.

Así lo manifestó Rony Flores, coordinador de la cuadrilla de intervención quien precisó que hace tres días iniciaron acciones de intervención en barrios y colonias con mayor incidencia de nuevos casos de dengue.

Detalló que en la última semana se han registrado 140 casos de dengue en el centro de salud del barrio El Manchen que da cobertura médica a ese sector de la capital hondureña.

El acelerado incremento de nuevos casos conllevó a tomar la decisión de intervenir mil 125 viviendas.

Durante la intervención se aplica BTI, que es una bacteria natural que se utiliza en el agua y tiene como fin eliminar directamente las larvas del zancudo.

Además se realizan jornadas de fumigación para acabar con los mosquitos que ya andan volando, manifestó.

No obstante, externó que esta intervención no es suficiente si la población no colabora con limpieza constante.

En ese orden, exhortó a la población a eliminar criaderos de zancudo, no acumular agua en espacios abiertos, lavar pilas y barriles una vez a la semana y limpiar las cunetas de forma constante. (RO)