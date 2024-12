INMECRO Plus apertura sucursal en Mall Premier de Tegucigalpa

Tegucigalpa– INMECRO anuncia la apertura de su tercera tienda INMECRO Plus en Mall Premier Tegucigalpa, llegando con esta a su tienda numero 7 a nivel nacional en sus diferentes marcas, con el propósito de brindar a los clientes la mejor variedad de artículos para fiestas, hogar, juguetería, papelería, exhibidores y accesorios.

Ofreciendo una amplia selección de productos de alta calidad a precios completamente accesibles. INMECRO Plus se complace en abrir sus puertas en Mall Premier y esta apertura no solo representa una nueva opción de compra, sino también un compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente.

“Estamos ansiosos por convertirnos en parte de la comunidad de Mall Premier y esperamos servirles durante mucho tiempo, la tienda está comprometida con la excelencia en el servicio al cliente y espera convertirse en una parte integral de la comunidad que visita el centro comercial” comentó (Representante de Inmecro).

Por su parte Dora Cruz, Gerente de Comercialización y Mercadeo de Grupo Premier, expresó que “En Mall Premier continuamos expandiendo nuestra oferta comercial y este día le damos la bienvenida a INMECRO Plus, que abre sus puertas para atender las necesidades de miles de consumidores que nos visitan. Igualmente, invitamos a toda la población hondureña para que nos acompañe y disfrute de espacios para toda la familia, para pasarla bien en Mall Premier”.

El evento de apertura contó con la presencia de los ejecutivos de INMECRO Plus y Mall Premier, quienes le dieron la bienvenida a invitados especiales y medios de comunicación, para disfrutar de la nueva tienda.

El horario de servicio de INMECRO Plus ubicado en la II Etapa de Mall Premier Tegucigalpa será de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para Mall Premier Tegucigalpa es de suma importancia la inversión, el desarrollo económico y la apertura de nuevas tiendas como INMECRO Plus, afianzando de esta manera sus lazos comerciales con diferentes socios estratégicos que permiten dinamizar la economía, generar empleo, incrementar la oferta de negocio, reafirmando así, su compromiso de seguir aportando significativamente al desarrollo económico de Honduras. IR