Íñigo Pérez abre las puertas a James: «Es un jugador muy importante»

Madrid – Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, reconoció que no ha recibido información de la directiva del club sobre la posibilidad de incorporar en los próximos días al centrocampista colombiano James Rodríguez, pero le lanzó elogios al asegurar que «es un jugador muy importante a nivel futbolístico a nivel mundial».

James se encuentra en Madrid a la espera de cerrar su regreso al fútbol español, tras jugar en el Real Madrid entre el 2014 y el 2017. En la comparecencia en Vallecas del entrenador del Rayo, salió el nombre del futbolista colombiano.

«James no está en la plantilla y no puedo hablar de jugadores que no están», comenzó diciendo Íñigo Pérez.

«Entiendo el revuelo mediático que se ha generado porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol. Lo ha demostrado hace bien poco, en la Copa América. Acepto el revuelo pero no puedo ir más allá porque no tengo más información pero es cierto que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico y a nivel mundial», elogió. JS