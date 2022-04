IHSS podría perder unas 350 mil dosis de AstraZeneca

Tegucigalpa– La vacuna de Pfizer es la recomendada como dosis de refuerzo ya que proporciona un mayor número de anticuerpos, explicó esta noche el doctor Renato Valenzuela miembro del Consejo Consultivo de Inmunizaciones.

-Ante dicha disposición de las autoridades sanitarias el IHSS podría perder 350 mil dosis por su fecha de vencimiento si no se administran a la población.

-La vacuna de AstraZeneca solo se recomienda en caso que la vacuna de Pfizer tenga algún tipo de alergia.

El galeno dijo que todo el año pasado se hicieron estudios dependiendo el tipo de vacuna, verificando el alto grado de anticuerpos que proporcionan a la persona.

En ese sentido, detalló que hay tres vacunas Pfizer que proporciona anticuerpos hasta ocho meses, Moderna hasta seis meses y AstraZeneca por tres meses.

“Fue así que vimos que con la vacuna de Pfizer los anticuerpos duraban varios meses la dosis de refuerzo y por ello se recomienda que sea aplicada a toda la población”, indicó.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca no debe de aplicarse como dosis de refuerzo no porque no sirva, sino porque proporciona menos anticuerpos, “las autoridades del Seguro Social compraron más vacunas de lo que realmente podrían administrar”

El 30 de abril se podrían vencer alrededor de 350 mil dosis, sin embargo la aplicación de la vacuna AstraZeneca no está autorizada para aplicarla ni en primer, ni segundo dosis de refuerzo.

“No se puede obligar a los derechohabientes a aplicar la vacuna de AstraZeneca, sino la de Pfizer según los estudios”, indicó en conversación con el noticiero TN5 de la corporación Televicentro el doctor Valenzuela.

Lamentó que las autoridades del IHSS no lograron escuchar a las autoridades sanitarias para colocar la tercera y cuarta dosis.

