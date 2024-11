Iglesia reprocha comodidad de la mentira en Fiesta de Pentecostés

Tegucigalpa – El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher Tatay, reprochó hoy la comodidad de la mentira en la Fiesta de Pentecostés de la Iglesia Católica de Honduras.

– La fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más importante del año litúrgico, después de la Pascua.

– En la fiesta de Pentecostés, los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, reunidos alrededor de la Madre del Señor (Hechos capítulo 2). La fiesta se celebra el 50 y último día de la temporada de Pascua. En 2024, Pentecostés se celebra este 19 de mayo.

En esta fiesta la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo y este pertenece a la verdad no a la mentira, reflexionó el arzobispo de Tegucigalpa.

A veces permaneciendo en lo fácil del anonimato y la privacidad olvidamos nuestra misión de ser sal y luz para todos y nos convertimos en cristianos cómodos, lamentó el religioso.

Los cristianos cómodos callan y hasta siguen la corriente cuando su entorno piensa de otra manera, reprendió.

Ser cristiano no es fácil, aceptó, por lo que dijo que se requiere de valentía, audacia, perseverancia en la búsqueda de la verdad.

“Con el engaño del tentador, el pecado entró en el mundo y con él la muerte eterna”, acotó al tiempo que señaló que vivir espiritualmente significa renunciar a la falsedad del demonio en cualquiera de sus formas.

Acotó que la persona que o humildad reconoce su verdad inicia un proceso de sanación y purificación.

La verdad nos hará libres y sin ella viviremos como esclavos, la verdad para nosotros los cristianos es irrenunciable, agregó.

No omitimos vivir en la verdad, sino que entregamos nuestra vida para que esta brille conforme al Espíritu Santo que se nos ha dado.

A continuación Proceso Digital reproduce la lectura del día tomada del santo evangelio según san Juan

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo.

Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes”. RO