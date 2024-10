Iglesia recuerda a hondureños que no somos dueños sino administradores de los recursos

Tegucigalpa – En la eucaristía dominical desde la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, el padre Simón Fu, invitó a la feligresía a la generosidad al tiempo que recordó que no somos dueños sino administradores de los recursos.

El padre Fu destacó la importancia de compartir con generosidad y alegría y mencionó que “a veces nos cuesta dar un pongo más y lo que damos son sobras, miserias y con mucho desprecio a las personas como diciendo, alegres que me doy por lo menos eso que me sobra y no vale nada”.

Seguidamente dijo “recordemos que somos administradores, no somos dueños absolutos de los bienes y recursos, los administramos por pura gracia y misericordia de Dios y en ese sentido, hay que compartirlos de la mejor manera”, invitó.

El guía espiritual señaló que es importante aplicar sabiduría en nuestro diario vivir y recordó las enseñanzas de Jesús acerca de que no es suficiente eso de organizarse y decir «este bien económico lo distribuyo para mis padres, este para los pobres, esto para los niños, y así. Lo que interesa realmente es que teniendo esos bienes y recursos fraternicemos, nos interesemos y compartamos las vicisitudes, problemas y sufrimientos que van surgiendo en la vida que la comunidad, la iglesia y el país vive», reflexionó. VC