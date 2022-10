Hospitales psiquiátricos y enfermeras profesionales agudizan crisis en Salud con asambleas  

Tegucigalpa– La falta de medicamentos y el incumplimiento de derechos es el detonante para que este lunes los hospitales psiquiátricos y enfermeras profesionales intensifiquen sus asambleas informativas.

Igualmente, las enfermeras de Islas de la Bahía mantienen un paro de labores desde hace dos semanas ante el retraso en el pago de sus salarios por más de siete meses.

La presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, Ela Márquez, explicó que van a asambleas informativas porque la situación es insostenible porque hay personal al que se les debe entre tres y cinco meses de salario.

En ese sentido dio a conocer que a partir de este viernes inician las acciones a nivel nacional y hay grupos de enfermeras que están llegando a Tegucigalpa para acuerpar el movimiento de paro.

Hay una serie de incumplimientos laborales no solo es la falta del pago de salarios sino también otros derechos, detalló.

“Hay personas que se les debe de tres a cinco meses y ya no aguantamos aparte de otra serie de derechos laborales que se nos han incumplido a lo largo de los años, ya esta situación es insostenible”, remarcó la profesional.

Seguidamente, dijo que no se han logrado reunir con el ministro de Salud, quien les atienden son otras autoridades como los viceministros, pero siempre la excuso es que no hay dinero.

Márquez, dejó claro que inician el movimiento porque es necesario sentar un precedente, porque durante toda la pandemia fueron conscientes y estuvieron siempre al frente, pero ahora es tiempo de hacer valer sus derechos adquiridos, por lo que inician el movimiento hasta que les den respuestas positivas a sus demandas.

Sin medicamentos y sin sueldo

El Sindicato de los Hospitales Psiquiátricos de Honduras, anunció que a partir de este lunes iniciarán jornadas de asambleas informativas, debido a la falta de medicamentos y porque el gobierno les adeuda algunos derechos adquiridos.

El presidente del Sindicato, Mario Rojas, sostuvo que ambos centros asistenciales como el Mario Mendoza y el Santa Rosita solo cuentan con el 25 % de medicamentos.

Agregó que alrededor de 20 medicamentos esenciales para la población no tienen los centros asistenciales.

Por otra parte, dijo que les deben pagos de salarios y de bonificaciones de vacaciones y que a pesar de hacer el reclamo a las autoridades pertinentes no obtienen ninguna respuesta.

“Si en las próximas horas no obtenemos una respuesta a nuestras exigencias, a partir del lunes a las 06:00 de la mañana iniciaremos jornadas informativas”, apuntó.

Sistema sanitario saldrá de la crisis

Por su parte, José Manuel Matheu, ministro de la Secretaría de Salud (Sesal), dijo que el sistema sanitario nacional saldrá de la crisis en que se encuentra, esto pese a que ya transcurrieron nueve meses desde que fue asignado para liderar el tema de la salud en Honduras.

“Dejaremos un sistema robustecido, favorecido, estamos trabajando en el nivel más alto de los hospitales, pero también en el primer nivel de atención, lo que pasa es que en Honduras, alguna gente le gusta hacer lo de las gallinas, que hay que cacarear cada vez que se hace algo”, dijo.

Agregó que no le interesan los halagos por hacer su trabajo, tengo la confianza plena de la presidenta Xiomara Castro, estuvimos con ella reunidos más de tres horas y estamos cumpliendo con sus instrucciones y asignaciones.

En tal sentido, externó “se nos acusa que no tenemos medicamentos, que no tenemos los pagos al día y se les olvida que al ser yo médico de tantos años en los hospitales, yo sé lo que había de medicinas en los hospitales todos los días nos mandaban el listado de lo que había”.

El funcionario dijo que “generalmente se tienen al menos 70 productos, donde no había ni relajantes musculares, hoy en día se tiene un abastecimiento del 70% y el Seguro Social tienen 63% no es que no quiera comprar los medicamentos eso no es así”, subrayó.

Finalizó diciendo que “lamentablemente no tengo proveedores que nos puedan tener los medicamentos para el día siguiente, es la situación mundial en que estamos, no hay porque todos se los llevan para Ucrania, hay cosas que la gente juzga sin saber”.

IR