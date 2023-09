Honduras rechaza asistencia de España para construir tres hospitales 

Tegucigalpa (Proceso Digital) – Honduras rechazó la asistencia de España por 75 millones de euros, un empréstito blanco y en condiciones prácticamente de donación, para construir tres hospitales públicos en zonas postergadas del país, de acuerdo a la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro.

– “Yo debo decir que sea con fondos de Honduras o con fondos de España los hospitales se van a hacer”, aseguró el ministro Matheu.

Se trata de la construcción de los hospitales en el occidental Ocotepeque, un departamento fronterizo con El Salvador y Guatemala, olvidado ancestralmente por los gobiernos; Santa Bárbara, también en el occidente y cuya obra se proyecta edificar en un terreno donado por Irene Castro, padre de la presidenta del país y un tercer nosocomio en Salamá, Olancho, departamento del que proviene la familia presidencial.

Insólitamente, los fondos blandos que ya estaban avanzados en el proceso de gestión para ser desembolsados, – según supo Proceso Digital, – emanan de fuentes propias de la Casa Real y del Gobierno, pero han sido rechazados, de acuerdo a una misiva comunicando la decisión oficialmente. La administración de estos fondos es un proceso en el cual el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brindaría su asistencia en un proceso que garantizaría la transparencia.

La existencia de la nota despreciando los recursos fue confirmada este martes por el propio ministro de Salud, Manuel Matheu durante una comparecencia en el foro televisivo Frente a Frente, en el cual dijo que “a nivel de gabinete superior se tomó la decisión” y que los tres hospitales se construirán con fondos propios.

Matheu aseguró que la construcción de los hospitales siempre sigue firme.

Los hospitales de Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque se construirán con fondos propios reafirmó Matheu al ser cuestionado en el plato televisivo. Luego agregó que también se le instruyó para que buscara los recursos en el Presupuesto General de la República, una tarea en la cual externó, ya está involucrado.

El titular de Salud dijo que trabaja junto con la Secretaría de Infraestructura en los avances de los hospitales, mismo que ya están en la fase de prediseño. Al respecto y sobre el valor del potencial empréstito español indicó: “Inicialmente eran 70 millones de euros, luego aumentó cinco millones más y era para tres hospitales: Ocotepeque, Salamá y Santa Bárbara. Estos hospitales ya están en fase de prediseño, ya está la licitación de prediseño, se precalificaron seis empresas internacionales en esa etapa…”.

Tratando de explicar la renuncia hondureña a los fondos españoles, el ministro Mateu se preguntó y seguidamente se respondió a sí mismo: “¿qué pasó?, que a nivel de gabinete de nivel superior se vio que los tiempos que lleva tanto el desembolso por España como de la administración por el BID, pues son más tardados y se ha visto que se quieren hacer más rápido, tomaron entonces la decisión de hacerlo así”.

El funcionario de la administración Castro dijo lamentar el rechazo a la ayuda del pueblo y gobierno de España y no ocultó su disidencia en torno a la decisión tomada, aunque tampoco hizo nada para cambiar el rumbo de la determinación. “Creo que si debe mejorarse la situación con España porque ellos gentilmente han puesto ese dinero que no es donado, pero si es un préstamo muy blando, periodo de pago largo y periodo de gracia. Se dio la orden que del Presupuesto Nacional se tenía que encontrar ese dinero y hemos estado trabajando con la Secretaría de Infraestructura ya para hacer los diseños, inclusive buscando unos ingenieros en el extranjero porque aquí no se está acostumbrado a hacer hospitales y no hay el personal calificado a la vuelta de la esquina. Para decirle desde ingenieros hidro sanitarios, arquitectos hospitalarios y se tienen ya rápidamente unos diseños preliminares”, detalló.

Según el funcionario la decisión del “gabinete de nivel superior”, se tomó en función del tiempo, de querer dar una respuesta más rápida a la población y dijo que a su juicio, – “ todavía se puede utilizar la generosidad del pueblo español para orientar a financiar estos hospitales porque ya España estaba metida en esto y yo creo que lo quieren hacer de corazón, no del diente al labio, yo esperaría que a nivel superior se analice bien las repercusiones que esto puede tener políticamente a nivel internacional porque, además, tenemos un segundo cooperante que es Japón a través de su agencia de cooperación” .

La existencia de la nota despreciando los recursos fue confirmada este martes por el propio ministro de Salud.

Mostrando su obediencia, el ministro de Salud señaló que: “yo acato las instrucciones y estamos trabajando de lleno, pero valoro de verdad al embajador Diego Nuño que se ha involucrado de corazón en esto y quisiera que esto se pudiera solucionar y seguir con la ayuda del pueblo español. De cualquier manera, los hospitales siempre se harán. La relación diplomática es muy importante, es un pueblo hermano, es nuestra puerta a Europa y yo esperaría que todavía puedan tomarse decisiones que sean más acordes a la situación que vivimos actualmente” reflexionó.

Luego prosiguió externando, respecto al rechazo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro a los fondos españoles: “todavía yo creo que no está dicha la última palabra”.

El ministro de Salud indicó que la carta conteniendo la decisión le llegó vía red social “a mí me llegó esa carta vía WhatsApp y sí está esa decisión. Yo debo decirle que sea con fondos de Honduras o con fondos de España los hospitales se van a hacer, el tiempo de inauguración estaba previsto para fines de 2025 a la altura de 14 de noviembre; los hospitales de trauma esos sí iban a quedar en un 65 % de construcción y hasta equipamiento ya listo porque no es vamos de dejar, como alguna vez me dijo la presidenta: “cuidadito dejas cajas de fósforos vacías…”.

La misión española en Tegucigalpa aún no se ha pronunciado respecto al tema, pero de las declaraciones del titular de Salud, se desprende la erosión que podría afectar el vínculo tradicional entre ambas naciones. (PD)