Honduras no puede esperar más, el empleo debe ser una prioridad: Cohep

En conmemoración del Día Internacional del Trabajo, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Pirada, queremos hacer una declaración clara, firme y necesaria: el empleo debe ser prioridad nacional.

Porque sin empleo digno no hay desarrollo posible, no hay estabilidad social ni económica, y lo más grave: no hay esperanza para miles de hondureños que solo quieren una oportunidad para salir adelante.

Por eso hoy colocamos esta pancarta en nuestra sede. Invitamos a todas las organizaciones empresariales del país a sumarse a esta acción y a colocar esta misma pancarta en sus fachadas. Esta pancarta es mucho más que un mensaje: es un llamado a las autoridades de Gobierno, a los empresarios y a los trabajadores para que prioricemos este tema en la agenda nacional, que Incentiven la inversión, y que remuevan los obstáculos que impiden la generación de trabajo formal y sostenible.

Como sector privado no vamos a dejar de levantar la voz por quienes no la tienen.

Honduras necesita con urgencia una Política Nacional de Empleo.

Necesitamos decisiones valientes, coherentes, y orientadas a generar condiciones reales para que las empresas crezcan, se formalicen y contraten. Necesitamos dejar de lado la confrontación y construir acuerdos mínimos que nos permitan avanzar.

Y también lo decimos con toda claridad: no se puede hablar de empleo sin hablar de empresas.

El sector empresarial no es el adversario, es el motor del empleo. Y para que ese motor funcione, necesita combustible: estabilidad jurídica, seguridad, reglas claras, incentivos reales. Apoyar al sector privado, grande y pequeño, no es un favor ni un privilegio. Es una obligación del Estado garantizar el bienestar de millones de hondureños.

Desde el Cohep, reafirmamos hoy nuestro compromiso con el país. Con el trabajo, con la dignidad, con la libertad de emprender, y con la firme convicción de que Honduras solo saldrá adelante si trabajamos juntos, si escuchamos a la gente, y si tomamos decisiones centradas en crear oportunidades para todos.

Hoy levantamos la voz, no solo como empresarios, sino como ciudadanos comprometidos.

Porque Honduras no puede esperar más. Y porque el empleo no puede seguir siendo una promesa. Debe ser una realidad.