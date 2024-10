Honduras no accede a Cuenta del Milenio porque gobierno está tomando políticas contrarias, señala economista

Tegucigalpa – El economista Marvin Vásquez señaló que Honduras no podrá acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio, porque el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), está tomando políticas contrarias a lo que pide ese proyecto, no por culpa de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), como argumentan funcionarios.

“Es una irresponsabilidad del comisionado (Marcio Sierra), decir esas barbaridades porque primero, él ocupa un puesto muy importante, es un alto funcionario y no nos vamos andar con rodeos aquí, no vamos a entrar a la Cuenta del Milenio nuevamente porque no aprobamos el indicador de la percepción de la corrupción”, refirió.

El economista agregó que “es imposible que nosotros podamos entrar a esa Cuenta cuando el gobierno está tomando políticas totalmente contrarias para acceder a esos 200 millones de dólares no reembolsables, que es una donación, un regalo para los hondureños para que podamos invertirlos en proyectos de beneficios”, observó.

Vásquez dijo que la renuncia al Tratado de Extradición con Estados Unidos y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) contribuyeron a que no se pueda acceder a estos fondos. VC