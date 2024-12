Honduras necesita avanzar en acceso a la información y libertad de expresión: Dina Meza

Tegucigalpa – El país necesita avanzar en acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa, dijo la la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y la Presidenta de PEN Honduras, Dina Meza, en el marco de la conmemoración del Día del Periodista.

Agregó que debe existir un compromiso de las actuales autoridades para resolver algunos obstáculos que se están produciendo en la labor periodística.

Meza examinó que Honduras “está muy mal” en torno a las violaciones a la libertad de expresión, una situación que incluso ha sido denunciada por misiones internacionales. “Tenemos periodistas que han denunciado persecución, hay impunidad en los crímenes contra comunicadores que no han sido investigados, hay falta de protección porque el Mecanismo Nacional de Protección no está dando el ancho al no contar con el presupuesto necesario”, protestó.

Citó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al estado hondureño a respetar el disenso, la pluralidad de ideas y que se debe brindar protección a la prensa.

Expuso que “la presidenta Xiomara Castro tiene una gran deuda con los periodistas, es importante que ella tome acciones contundentes; existe la Alianza Global por la Libertad de Prensa y nunca este gobierno ha participado en las reuniones”.

Denunció que las violaciones contra los derechos de los periodistas se han incrementado en este gobierno, aunque mencionó que las administraciones anteriores igualmente lo hicieron en contra del ejercicio del periodismo.

Puntualizó afirmando que “la presidenta debe reflexionar, ella no debe repetir patrones tóxicos contra los derechos humanos y por lo tanto debe tomar acciones contundentes y cumplir con su plan de gobierno”. IR