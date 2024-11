Honduras fuera de la Cuenta del Milenio por corrupción

Tegucigalpa – El gobierno sumó otra frustración más a sus deseos cuando asumió el poder en enero del 2022, ya que a la virtual no llegada de la CICIH a Honduras durante la actual administración, ahora adiciona que no podrá en sus cuatro años de gestión haber podido acceder a la Cuenta del Milenio, que además de los recursos que proporciona, ofrecía el mérito de que se le reconocía una lucha contra la corrupción, pero una vez más no logró los números necesarios para aprobar dicho indicador.

Nuevamente la Corporación de Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) informó que por 15 año consecutivo Honduras no podía acceder a los recursos que ofrece el gobierno estadounidense para financiar obras de infraestructura y programas que favorecen al sector productivo, especialmente el mediano exportador.

La exclusión como país elegible para recibir asistencia de la MCC el 2025 dejó al gobierno de la presidenta Xiomara Castro sin lograr esa meta, ya que la próxima medición se hará en noviembre del próximo año, cuando el país esté a las puertas de conocer a su nuevo gobernante que deberá asumir su cargo el 27 de enero del 2026.

En total Honduras reprobó ocho indicadores.

La administración de Castro había sido entusiasta y muy confiada que podía lograr aprobar las diferentes mediciones que hace la MCC para incorporar a un país a recibir los recursos.

En total la Corporación de Desafío del Milenio mide 20 variables, de las cuales solo se pudo pasar ocho y fue reprobada en 12.

Los indicadores reprobados por Honduras en evaluación de la Cuenta del Milenio: Control de corrupción 15 %, Eficacia del gobierno 22%, Estado de derecho 15%, Libertad de información 50%, Acceso al crédito 37%, Gastos de educación 46%, Tasas de vacunación 30% y Reducción tasa de jóvenes en finalización de la educación secundaria 27%.

Anticipación

El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, ha estado a cargo del equipo gubernamental que buscaba que el país cumpliera con los indicadores y lograra acceder a los recursos de la Cuenta del Milenio, pero desde hace semanas anticipó que no se lograría la meta y acusó a una organización de la sociedad civil que no se lograra la meta porque hacía la encuesta de corrupción, donde siempre salía aplazado el país.

El comisionado de la CNBS, Marcio Sierra, ya había anticipado que Honduras quedaría excluida de la Cuenta del Milenio.

Del lado de la academia, el economista Roberto Lagos, que había proyectado este resultado con un acierto notable, estimando un percentil del 14%, dijo a Proceso Digital, que, aunque todos los criterios son importantes el principal es la corrupción que lastimosamente persiste en el país.

El país no solo falló en el indicador de corrupción, considerado el más crucial para la evaluación, sino también en otros siete indicadores, que se han venido reprobando de forma histórica, remarcó el doctor en economía.

De acuerdo con el análisis de Lagos, Honduras ocupa el lugar 24 entre los 28 países evaluados para la Cuenta del Milenio, posicionándose en el percentil 15% en el indicador de corrupción. Este resultado representa una de las peores evaluaciones desde que el Banco Mundial comenzó a medir este indicador en 1996, resaltó.

El economista Roberto Lagos señaló que Honduras ocupa el puesto 24 entre los 28 países evaluados para la Cuenta del Milenio.

Una leve mejora en el percentil respecto a años anteriores no refleja avances internos, sino la salida de países que han sido reclasificados como economías de ingresos medios altos, aclaró Lagos. «Esto maquilla la posición de Honduras, pero no oculta el deterioro absoluto del indicador de corrupción», explicó.

La metodología de la MCC establece que, para ser considerado elegible, un país debe aprobar el indicador de control de la corrupción, además de demostrar compromisos en gobernanza democrática, inversión en su población y libertad económica. Honduras, al no cumplir este requisito fundamental, queda automáticamente excluida de los recursos que otorga esta agencia del gobierno de Estados Unidos, destinados a reducir la pobreza mediante el crecimiento económico sostenible.

ASJ recomienda sistema de integridad

La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) recomendó que se estructure un sistema de integridad entre el gobierno y los sectores de la sociedad tras que Honduras fuera excluida de la Cuenta del Milenio.

La organización de sociedad civil ASJ sugirió que el gobierno y varios sectores integren un solo sistema para que Honduras pueda acceder a la Cuenta del Milenio.

Esta organización de sociedad civil señaló que la corrupción es un problema sistémico que involucra a tres poderes del Estado.

“Esta situación no solo afecta la imagen del país a nivel internacional, sino que perpetúa condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión que impactan la población más vulnerable”, cita el pronunciamiento.

ASJ exhortó al gobierno, la empresa privada y la sociedad civil a unir esfuerzos en una acción colectiva que permita revertir la crisis estructural. (PD).