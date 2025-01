Honduras debe tener el compromiso de una cobertura total en la educación: Lea Cruz

Tegucigalpa (Por Isis Rubio) – Su pasión siempre ha estado en la educación, aunque combinó dicha actividad con la de madre de dos jóvenes a las que ha visto coronarse como profesionales de alto éxito, mientras alcanzaba la máxima distinción en la Universidad Nacional Pedagógica (UPN) “Francisco Morazán” al ser elegida como la primera mujer al frente de la rectoría, así ha sido la vida de Lea Azucena Cruz.

A pesar de estar fuera ya de las aulas y oficinas de su querida UPN, se jubiló de la institución, todavía sigue vinculada a la educación con artículos y asesorías a nivel internacional.

Pero ello no significa que se olvide del campo nacional y ha estado al tanto de lo que ocurre en el panorama educativo del país, donde muestra preocupación por los niveles de cobertura tras la pandemia.

En ese sentido llamó a los educadores que su compromiso no debe ser con las ideologías, sino enfocarse en el interés nacional y el desarrollo verdadero de la educación, reforzando las falencias que tiene el país en la materia para que los jóvenes tengan los estudios calificados para el desarrollo de Honduras, manifestó Cruz, una académica que todavía quiere ver a Honduras con una cobertura total en la educación.

Lea Azucena Cruz, es originaria de Amapala, Valle, casada con Clovis Morales con quien procreó dos hijas Cynthia y Carolina Morales Cruz.

Desde los 12 años se trasladó a la capital hondureña para estudiar su educación media y superior ya que sólo primaria era impartida en la isla.

Sostuvo en conversación con Proceso Digital que desde que se trasladó a Tegucigalpa se hizo capitalina, afirmó que eventualmente va a visitar algunos familiares que todavía residen en su natal Amapala.

Lea Azucena es una mujer llena de paz, feliz, ha logrado cumplir sus sueños aún y quisiera ver a Honduras con una cobertura total en la educación.

Madre orgullosa

La académica dijo sentirse muy orgullosa de sus dos hijas ya que Cynthia es una Ingeniera Civil, con un doctorado, trabaja en la Universidad de Aachen en Alemania, está liderando un proceso de investigación de tecnología para innovación del cemento, ella es una innovadora y científica, recorre muchos países compartiendo lo que sabe.

Carolina Morales Cruz, es la menor, también una mujer exitosa, se desempeña en la Cámara de Comercio e Industria alemana, donde tiene un puesto ejecutivo, es directora también en ese país.

“Para nosotros es algo que nos llena de orgullo, contribuimos con la sociedad con la formación de nuestras hijas”, afirmó.

La académica fungió como rectora por dos periodos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) de 2005 a 2011.

Primera mujer rectora de la UPNFM

Doña Lea Azucena fungió como rectora por dos periodos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) de 2005 a 2011.

Durante su gestión dijo que hizo un trabajo en equipo muy importante para implementar los proyectos que tenía en mente para avanzar en el desarrollo de la UPN.

Específicamente, en 2008, se llevó a cabo la reforma curricular, una reforma innovadora porque está basada en un enfoque de las competencias, hasta la fecha no ha habido otra reforma, pero si se han ido haciendo ajustes, detalló.

Agregó que también durante su gestión se contribuyó en la formación de profesionales a nivel de posgrado y maestrías en el exterior, se logró un trabajo muy competitivo y afortunadamente se logró la cooperación de organismos internacionales y universidades extranjeras, también se capacitaron a muchos profesionales, en este momento la UPN cuenta con 30 doctores en educación y todo producto de las experiencias que se lograron con la comunidad internacional, todos formados en Europa, destacó.

Asimismo, dijo que se tuvo un alto crecimiento de la matrícula estudiantil, en los exámenes de admisión llegaba hasta 10 mil aspirantes y eso llenaba de orgullo ya que los estudiantes confiaban en la universidad y su proceso.

Mientras que en infraestructura se avanzó mucho ya que se dejó una biblioteca con muchos artículos y volúmenes y conectados con bibliotecas virtuales como la del Congreso de Estados Unidos, Unesco entre otras. Los recursos, los textos son un gran soporte para tener un proceso educativo acorde con las demandas de la sociedad.

Lea Azucena dijo que el objetivo de todos los hondureños debe de ser ampliar la cobertura en todos los sectores y que se nivelen índices.

Honduras con grandes desafíos en la educación

La académica explicó que la demanda para formarse a nivel superior ha crecido en Latinoamérica con 113 millones de estudiantes, en la región centroamericana se registran 127 universidades con un millón 123 mil estudiantes.

De las 127 universidades Costa Rica tiene 64, de las cuales cinco son públicas; Panamá tiene 41 universidades, de ellas cinco públicas; Guatemala tiene 14 universidades, solo una es pública; El Salvador cuenta con 41 universidades, también solo es estatal; Nicaragua tiene 44 universidades, Belice sólo tiene una universidad y Honduras cuenta con 22 universidades, de las cuales seis son públicas, detalló.

Agregó que la matrícula en Honduras es de alrededor de 120 mil estudiantes.

Lamentó que pos-pandemia la matrícula a nivel superior ha tenido un déficit, al igual que media, básica y prebásica, aunque se han hecho todos los esfuerzos para subir ese déficit la falta de empleo es uno de los principales obstáculos.

Afirmó que el objetivo de todos los hondureños debe de ser ampliar la cobertura en todos los sectores y que se nivelen índices.

“Los jóvenes no están encontrando atractivo el acceso a la educación media y la educación superior no está siendo una motivación para la juventud que piensa primero en un trabajo y después en el estudio, pero no vemos fuentes de empleo, por lo que se debe de ampliar los mismos y dar esas oportunidades que lleven a motivar al joven a estudiar”, argumentó.

Reforma curricular

Doña Lea Azucena sugirió impulsar una reforma curricular en todos los niveles del sistema.

Indicó que desde pre-básica hasta la educación media necesitan redefinir una currícula educativa desde el punto de vista de reenfocar el papel del profesor donde el aprendizaje sea el centro de toda la base de la educación para que esos aprendizajes se construyan en medio de progreso integral de la persona.

“Ir poco a poco alejándonos de la concepción de acumular conocimiento y enfocarnos más en el aprendizaje para la persona, por lo que es necesario reenfocarnos en un diseño curricular a ese nivel”, sostuvo.

En cuanto al nivel superior, indicó que las universidades tienen que ir haciendo ajustes a sus carreras y acomodar las mismas conforme a las demandas de la sociedad y a lo que está pasando en el mundo a nivel global.

La académica dijo que Honduras necesita avanzar en el respeto de los derechos civiles, no solamente pensar en los derechos políticos de la mujer.

Igualdad de oportunidades

La académica dijo que Honduras necesita avanzar en el respeto de los derechos civiles, no solamente pensar en los derechos políticos de la mujer.

En ese sentido, sostuvo que hay un irrespeto y poca preocupación por la vida de la mujer.

“No nos podemos enfocar en qué porque hay una mujer al frente del Ejecutivo y Judicial, toda la sociedad nos debemos de preocupar por la igualdad de oportunidades”, afirmó.

Añadió que la mujer ha avanzado mucho en el acceso a la educación, la matrícula de mujeres está en un 52%, pero esa ampliación de oportunidades no se refleja en los puestos laborales, hay mucha restricción.

La exrectora hizo un llamado a las autoridades del país a abrir espacios para que las mujeres estudien y se enfoquen en la ciencia y tecnología.

Lea Azucena señaló que como representante del género tiene hondas preocupaciones por el descuido y la situación de indefensión que se encuentra la mujer hondureña, es trágico lo que está pasando.

Muerte de mujeres

En cuanto a las muertes de mujeres, dijo que es lamentable y se solidariza con cada familia de las féminas asesinadas en el país.

“Vemos casi todos los días que se registran muertes de mujeres, en este presente mes se reportan 18 que han muerto de forma violenta y dos por accidentes viales por lo que suman 20 esto nos indica una estadística de una muerte diaria y es preocupante”, manifestó.

Señaló que como representante del género tiene hondas preocupaciones por el descuido y la situación de indefensión que se encuentra la mujer hondureña, es trágico lo que está pasando.

“La escuela debe de contribuir también porque hay como un renacer del machismo y patriarcado que aún cuando la mujer se esté educando, se está discriminado a la mujer, por lo que se deben de asegurar condiciones de bienestar la vida para todos, ya que todos somos importantes en la sociedad”, arguyó.

Uno de los escritos de la académica esta entre los 10 más leídos de Iberoamérica.

Uno de sus artículos entre los 10 más leídos de Iberoamérica

La académica dijo que tras jubilarse tiene una vida alegre, una profesional en retiro y con mucho más compromiso con la sociedad y la educación del país, es por ello que se ha dedicado a realizar publicaciones para fortalecer la educación de los hondureños.

Detalló que forma parte de un movimiento global denominado KAIROS que es un grupo de académicos a nivel mundial y por regiones y sin fines de lucro, todos comprometidos con la transformación de una educación sostenible, por lo que ahí he encontrado un espacio donde puedo publicar mis escritos.

“El año pasado realicé dos y me complace que uno de ellos fue publicado en la revista Espacios Educativos y forma parte de las 10 más leídas en Iberoamérica, y el escrito consiste en el papel de la mujer en la educación superior de Latinoamérica y El Caribe”, comentó.

Detalló que en el escrito se enfoca mucho en el interés por la igualdad de oportunidades y por favorecer el desarrollo de las niñas y niños desde la infancia en áreas que no son muy llamativas o demandadas para la formación.

“Se debe de elevar la autoestima de las niñas, jóvenes y fomentar la lectura, la educación”, afirmó.

Actualmente, dijo que está acompañando con un master en evaluación para apoyar a un grupo de académicos de la universidad de Haití, un país muy golpeado, muy sufrido y se espera que esta contribución puede ayudar mucho en los educandos de ese país.