Hay riesgo que la Tercera Guerra Mundial comience en Oriente Próximo e Irán sea la instigadora

Mapa del Mar Rojo, la entrada hacia el Canal de Suez, (Mapa Ecología Verde).

Por Alberto García Marrder

Para Proceso Digital y La Tribuna en Tegucigalpa. Y El País en San Pedro Sula (Honduras)

La región de Oriente Próximo está que arde. Y existe un riesgo altamente elevado que una Tercera Guerra Mundial comience en esa zona y, desde luego, Irán sería Ia instigadora o propulsora de ese conflicto mundial.

Hay varios indicios:

· El conflicto de Gaza ya no es solamente entre Israel y palestinos. Es ahora regional e internacional. Los recientes bombardeos americanos y británicos sobre posiciones huties en el Yemen van a tener serias consecuencias, según Teherán».

· Las guerrillas Hutíes del Yemen (y patrocinadas por Irán) están entorpeciendo el comercio mundial por el Canal de Suez al asaltar buques cargueros en el Mar Rojo. En ese mar hay ahora dos destructores, uno americano (para defender el libre comercio) y el otro de Irán, para apoyar a los Hutíes. Una chispa bastará para comenzar un conflicto.

· Irán y Arabia Saudí se disputan el liderazgo de esa región y ser la primera potencia. La primera tiene influencia religiosa y la segunda dinero.

· El Estado Islámico ha reivindicado la autoría de los atentados contra Kermán (Irán) en los que murieron cerca de cien personas. Las dos explosiones se produjeron durante una procesión que conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, que fue abatido en enero de 2020 por drones estadounidenses por orden del expresidente Donald Trump. Soleimani, considerado el segundo hombre más importante del régimen de los ayatolás por detrás del líder supremo, Ali Jamenei, era el jefe de la Fuerza Quds, un cuerpo de Inteligencia destinado a favorecer los intereses iraníes en terceros países.

· Egipto teme que en la huida de los palestinos hacia el Sinaí se infiltren muchos guerrilleros de Hamas.

· Israel tiene ya dos frentes: uno en el norte con el grupo terrorista Hezbolá en la frontera con El Líbano, que amenaza con responder los recientes ataques israelíes. Y el otro, en el suroeste, con Hamas en Gaza, que Israel se ha prometido aniquilar a pesar de la tragedia que ocasiona a la población palestina de esa Franja.

· Helicópteros americanos en el Mar Rojo impidieron que fuera asaltado un buque mercante de contenedores al disparar contra dos lanchas de guerrillas Hutíes del Yemen (patrocinadas por Irán). Y murieron diez guerrilleros.

· Tres altos cargos de una milicia pro -iraní en Irak murieron por un ataque de drones, supuestamente lanzados desde un avión norteamericano.

Los bombardeos israelíes han reducido a escombros partes de la Franja de Gaza. (Foto-BBC-GETTY IMAGES)..

· Estados Unidos mantiene en el Mediterráneo oriental a su Sexta Flota para apoyar a Israel. La flota se compone de más de 20,000 militares, aproximadamente 200 aviones, el buque “USS Mount Whitney “como buque de mando, dos portaaviones, cuatro cruceros, más de diez destructores y cuatro submarinos, entre otras unidades.

· Rusia, encantada con este nuevo conflicto para que nos olvidemos de la Guerra de Ucrania, es un aliado de Irán y sigue de cerca los acontecimientos.

· Estados Unidos es un aliado fiel de Israel, pero teme que la fuerte y cruel represalia israelí contra la población palestina de Gaza cambie el parecer de muchos países europeos y estos se muestren ahora contra Israel.

· Los hutíes, son un grupo político y armado originario de Yemen y respaldado por Irán, están atacando en las últimas semanas barcos vinculados a Israel en el mar Rojo y en el estrecho de Bab al-Mandeb.

· Estados Unidos está formando una fuerza naval con países occidentales de Europa (menos España) para mantener libre el Mar Rojo de los ataques de las guerrillas hutíes del Yemen contra buques mercantes, muchas empresas navieras están optando a que sus buques rodeen el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África en su ruta hacia Europa, lo que significa más de dos semanas más y un mayor coste.

Un buque de carga capturado en noviembre, es escoltado por por lanchas huties del Yemen, en el Mar Rojo.(Foto Houthi Military Media).

· Copio de un excelente artículo de Guillermo Ortiz en el digital “El Español” de Madrid: “ Desde su llamada “revolución islámica” de 1979, Irán siempre ha tenido una pretensión expansionista. Fue Irán quien avivó el conflicto del Líbano cuando este era un país ejemplo de convivencia. Fue Irán quien creó Hezbolá y quien dio aire económico y militar a Hamás para convertirlo en una alternativa a Fatah y la OLP. Fue Irán quien intentó arrinconar a un Yasser Arafat que, pese a su pasado terrorista, era consciente de la necesidad de acuerdos y cesiones con israelíes y occidentales”.

· El Estado Islámico surgió del caos y pretende resucitar de sus cenizas aprovechando el desorden y las extrañas alianzas que campan a sus anchas en el Oriente Medio actual. Heredero de los movimientos yihadistas que surgieron tras la Primavera Árabe de 2011 como alternativa a los estados fallidos de Irak, Siria, Egipto y Libia.

Y yo concluyo: Es Irán, un país chií del Corán, el que está metido en todos los conflictos del Oriente Próximo. Y no me extrañaría que diera origen a una Tercera Guerra Mundial. Ganas no le faltan.