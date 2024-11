Hay mucha nebulosa en el Presupuesto General: Santiago Herrrera

Tegucigalpa- El presupuesto de la República para el próximo año, sigue siendo ineficaz como herramienta de desarrollo debido a su mala ejecución y falta de enfoque estratégico, señaló el gerente del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.

«El presupuesto no cumple con su función como instrumento de desarrollo» Santiago Herrera

Herrera aseguró que, como cada año, el Cohep realiza una revisión exhaustiva del documento y presenta sus observaciones ante la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Sin embargo, lamentó que «no nos escuchen» y que el presupuesto termina aprobado sin cambios significativos.

Preocupaciones clave

El representante del sector privado expuso varias preocupaciones entre las que destacó un elevado servicio de deuda: Un 25% del presupuesto se destina al pago de deuda, calificándolo como «grueso y doloroso», y advirtió que los nuevos financiamientos seguirán incrementando esta carga.

Crecimiento del aparato estatal: Según el experto, el gobierno continúa expandiéndose, con instituciones descentralizadas como el IHSS y la ENEE creciendo «de manera brutal». Esto, junto a un presupuesto que equivale al 48% del PIB, refleja una alta concentración de recursos en el sector público.

Baja ejecución en áreas clave: La inversión en bienes de capital alcanza apenas un 20% de ejecución a estas alturas del año, pues depende en gran medida de financiamiento externo que se libera tardíamente, explicó Herrera. Al tiempo que recordó que estos fondos se están liberando recién luego de las revisiones del FMI, pero a estas alturas del año es poco lo que se puede hacer en ejecución en esa materia.

Deuda flotante: Una de las preocupaciones más graves es el nivel de deuda flotante, que supera los 29,600 millones de lempiras. «Esto afecta directamente a las empresas proveedoras del Estado, paralizando obras y empleos», afirmó, detallando que a las constructoras se les adeudan más de 6,000 millones de lempiras.

Recortes en programas sociales y áreas estratégicas

Por otra parte, Herrera criticó los recortes significativos en programas como La Red Solidaria (-43%) y Ciencia y Tecnología (-76%), esto sobre todo considerando que son programas insignes del Gobierno. Asimismo, cuestionó el uso de los fondos recortados, sugiriendo que estarían siendo transferidos a cuentas bajo el control de Casa Presidencial, como la Cuenta 449, de la cual no se rinden cuentas ni se conoce cómo se ejecuta el dinero.

Añadió que según los datos que conocen en esta cuenta se manejan un aproximado “de 12 mil millones de lempiras, en una serie de programas, pero ahí no se conoce cuáles son los objetivos, resultados esperados no sabemos cómo se ejecuta la plata y no se rinde cuentas sobre cómo ejecuta la Casa Presidencial y no hay ninguna auditoría que audite (…), ahí nos deja una nebulosa, una zona gris del presupuesto que es preocupante”.

Concentración y aumento en rubros polémicos

De igual forma, el economista señaló que la inversión pública está excesivamente concentrada en sólo 10 de las 120 instituciones del gobierno, lo que afecta la distribución equitativa de los recursos. Además, denunció el incremento desproporcionado en el presupuesto, para el caso de la Secretaría de Planificación Estratégica, dirigida por Ricardo Salgado, que pasó de 500 millones a 1,025 millones, mayormente destinados a publicidad y propaganda.

“Cuando uno se va al detalle de porque crece tanto uno se da cuenta que en lo que crece es en publicidad y propaganda entonces uno se pregunta qué pasó aquí, para que es, para hacer la publicidad de la ejecutoria del gobierno, o para otros propósitos no muy claros; porque hay que tener cuidado cuando lo que se avecina es un año electoral”, advirtió.

Sector salud desatendido

En el sector salud, el presupuesto muestra un crecimiento insuficiente del 6,5%, mientras que servicios esenciales como hemodiálisis y productos farmacéuticos crecen marginalmente. Además, Herrera alertó que algunos hospitales planeados serán entregados «en obra gris», sin equipos ni personal, lo que refleja una falta de priorización.

Finalmente, Herrera hizo un llamado al gobierno para enfocar los recursos en mejorar la operatividad de hospitales y centros de salud, y garantizar que el presupuesto cumpla su función como un verdadero instrumento de desarrollo para el país.LB