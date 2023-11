Hay gente que “tienen el cerebro bien pequeño” no pueden debatir, arremete Pedro Barquero

Tegucigalpa – Aunque no le gusta hacer bochinches de mercado, a veces no queda de otra porque hay gente que orilla, es eso, expresó el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

Seguidamente Barquero, dijo que lamentablemente a veces no se puede hacer un debate serio porque “hay gente que arrastra a esas situaciones porque tienen el cerebro bien pequeño y no les da para más que mentir, atacar y ofender, y no pueden argumentar y cuando los argumentos se acaban vienen los ataques”.

Agregó que ya se ha dicho claramente que el objetivo del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), no es electoral, sino que es manifestarse pacífica, pero contundentemente en contra de los abusos y concentración excesiva de poder de este Gobierno y las malas decisiones que están generando más desempleo, pobreza y más migración.

En cuanto al tema de migración indicó que hay un hecho innegable y es que las cifras indican que los Gobierno de Estados Unidos y México certifican que están llegando más hondureños de manera ilegal.

El trabajo es el tema más importante, para los hondureños por lo que las autoridades deben generen las condiciones adecuadas, “entiendan que están haciendo las cosas mal, dejen de estar con esa retórica de estar echando culpas a los del pasado, yo sé que hubo corrupción, narcotráfico, pero ustedes también están haciendo las cosas mal y en vez mejorar la situación la están empeorando”, concluyó. LB