Han existido incentivos “a veces más de la cuenta” para inversión, “las exoneraciones no son cheque en blanco”: Juliette Handal

Tegucigalpa – A criterio de la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juliette Handal en el país han existido incentivos para la inversión privada, pero muchas veces se ha abusado de las exoneraciones fiscales.

Enfatizó que en Honduras han existido incentivos para los empresarios, “a veces más de la cuenta y se han generado abusos, por eso ese tema de lo que eran incentivos de las exoneraciones fiscales debe manejarse bien y darle seguimiento. Las exoneraciones no deben darse como un cheque en blanco para que se cometan abusos después”.

Narró que como empresaria sigue invirtiendo en Honduras, al igual que muchos más que confían en las condiciones de país para continuar con esa dinámica económica.

Citó que una amiga suya invertirá 3 millones de dólares en una fábrica de puros en el kilómetro 5 hacia Danlí, El Paraíso, que se inaugurará este sábado.

“Hay inversión pública también, por eso es importante la inversión en escuelas, carreteras, por eso es importante que los presupuestos se aprueben. Me da tristeza que no se apruebe en el Congreso el presupuesto cuando es algo de interés nacional”, manifestó.

Handal pidió un diálogo sincero entre las fuerzas políticas y que no se politicen los temas de interés nacional. “Los afectados somos todos, desde los niños que van a la escuela, los que buscan atención médica y aun la empresa privada porque al no existir presupuesto los compromisos de contratos de construcción no se pueden cumplir”, asistió.

Mencionó que según datos de estadísticas, el índice de desempleo bajó a 5.8 % a finales de 2024, y no es lo ideal porque hay muchos desempleados en el país, pero no es algo exclusivo de Honduras.

Puntualizó que existe esperanza con todos los proyectos de inversión pública anunciados por el gobierno. JS