Guardiola: «No entiendo cómo hemos sobrevivido hoy»

Redacción deportes – El español Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó este sábado, tras ganar al Chelsea 1-0 en las semifinales de la Copa de Inglaterra (FA Cup), que no entiende cómo su equipo pudo «sobrevivir» tras el «puñetazo en la cara» del miércoles en la derrota ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

«No entiendo cómo hemos sobrevivido hoy. La gente no se imagina el puñetazo que recibimos en la cara, la forma en que nos han dejado fuera… ¿Por qué no nos dan un día más para que la cuidar salud de los jugadores? Coventry, Chelsea, Manchester United no jugaron Liga de Campeones o Liga Europa entre semana», dijo.

«El día después (de la derrota ante el Real Madrid), la recuperación y luego ayer… nos saludamos y no puedes preparar nada. Cuatro horas desde Manchester hasta aquí y jugar el partido en estas condiciones…», agregó Guardiola. JS