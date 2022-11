Guardiola: «Haaland aún no está perfecto»

Londres – Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que Erling Haaland, que arrastra una lesión en el ligamento del tobillo, «aún no está perfecto» y dejó en el aire que vaya a poder jugar antes del parón por el Mundial de Qatar 2022.

El delantero noruego se ha perdido dos de los últimos tres encuentros del Manchester City y, pese a que marcó el gol de la victoria este fin de semana contra el Fulham, aún no se ha recuperado del todo del problema que sufre en el ligamento del tobillo.

«Aún no está perfecto. Veremos cómo está mañana y el sábado. Está mejorando y lo importante es que el hueso no está roto, solo que el ligamente está un poco dañado. No es la situación perfecta ahora mismo, pero en una semana o diez días todo puede pasar», dijo Guardiola en rueda de prensa.

El Manchester City jugará este miércoles la tercera ronda de la FA Cup contra el Chelsea y el sábado recibirá al Brentford en la Premier League, en el último partido antes del parón por el Mundial.

Durante el mes y medio de parón de la competición, es posible que Haaland compagine sus vacaciones con algún partido amistoso con la selección noruega.

«Si está bien no hay problema. Jugar con la selección es algo importante para los jugadores. No tengo problema con que los jugadores que están bien jueguen para sus selecciones», admitió Guardiola.