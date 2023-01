Grupos ligados a corrupción y narcotráfico se opusieron a que fuera presidente del CN: Redondo

Tegucigalpa – Hay personas ligadas a la corrupción y narcotráfico que quisieron que yo no fuera el presidente del Congreso Nacional, manifestó este jueves Luis Redondo.

“Los únicos que se oponían o que salieron al paso para evitar que yo pudiera llegar a ser el presidente del Congreso Nacional son personas ligadas con actos de corrupción y narcotráfico”, declaró Redondo.

El titular del Poder Legislativo señaló que estos sectores son los únicos que están interesados en deslegitimar o mantener en la matriz mediática la ilegalidad de la junta directiva del Congreso Nacional, señaló en una entrevista a la emisora Radio América, .

Redondo anunció que el 25 de enero presentará un informe sobre lo que sucedió con la elección de la junta directiva que preside y lo que hizo para evitar que se rompiera el orden constitucional.

Prometió que revelará el nombre de los diputados de quienes estuvieron presentes el 23 de enero de 2022 cuando se eligió la actual junta directiva del Congreso Nacional.

Diputados señalados

Consultado sobre diputados señalados de actos ilícitos, Redondo contestó que en el caso de los vicepresidentes Rasel Tomé y Edgardo Casaña conoce que fueron incluidos en la Lista Engel, pero que no ha recibido una nota del Poder Judicial para suspenderlos de sus cargos.

Asimismo, ocurrió con la diputada suplente Nancy Santos -actualmente recluida por lavado de activos- reveló que no está suspendida de su cargo al no haber recibido una notificación de los juzgados. Aunque confirmó que ella no está percibiendo salario porque no ha asistido a las sesiones ni ha brindado los datos para depositarle su sueldo.

Caso contrario con el diputado Mauricio Rivera, confirmó que recibió una nota de los juzgados para no pagarle el salario para suspenderlo de su cargo, aunque ahora la resolución judicial le quitó esa prohibición de ejercer como parlamentario.

Situación con el PSH

El presidente del Congreso Nacional también se refirió a su situación actual con el Partido Salvador de Honduras (PSH), señalando que seguirá con esa institución política hasta el último día del período legislativo.

Indicó que así como hizo con el Partido Anti Corrupción (PAC) y el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), perteneció a estas instituciones como congresista cuando finalizó el período del gobierno.

“En este momento es como con las barras de la selección, no voy con ningún equipo solo con la selección, ahorita solo estoy con Honduras”, afirmó.

Enfatizó que no puede ubicarse dentro de una institución política cuando preside un poder del Estado donde tiene que sacar ingenio para conversar con 128 diputados.

Si yo vengo y me quedo únicamente en un solo lugar, estoy siendo político y no estaría dirigiendo un poder del Estado, expresó.

Defendió que su cercanía con el Poder Ejecutivo argumentando que cuando hizo por segunda ocasión una alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre) fue para asumir el plan de gobierno.

Por qué vamos a apoyar el plan de gobierno de Xiomara Castro, es porque fue el plan de gobierno por el que fui electo, puntualizó.

Subsidio

Sobre el subsidio, Redondo respondió que fue una iniciativa que nació en administraciones anteriores con el fin de ayudar a la población del departamento que representa.

Recordó que en la anterior administración legislativa dejó de percibir el bono porque le pedían que los apoyara con votos en proyectos.

“Eso jamás va a suceder conmigo, ni vamos a comprar votos ni vamos a dar ningún tipo de dinero que no pueda ser liquidado”, prometió.

El titular del Poder Legislativo garantizó que cada ayuda que se les ofrece a los diputados será publicada en la página de este poder del Estado.

Manifestó que si un diputado no se siente con la capacidad de manejar con transparencia los fondos tiene la potestad de rechazar el subsidio.

“Quiero demostrar que los congresistas si somos capaces de manejar esas pequeñas subvenciones para ayudar a las personas y organizaciones”, puntualizó. AG