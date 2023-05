Gobierno sigue con baja ejecución del Presupuesto, expone expresidente de BCH

Tegucigalpa – En los primeros meses el Gobierno sigue con baja ejecución presupuestaria y eldinero que hoy tienen y que han acumulado se debería de estar usando para atender serias necesidades que hay para el caso en el sector salud, criticó este viernes el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato.

De igual forma hay muchas necesidades en generación de empleo y seguridad de los hondureños, por lo que debería acelerarse la inversión, dijo el exfuncionario.

La ejecución de la inversión pública este año es menos del 17 % y para dar un ejemplo en la cuenta de salud su ejecución es menos del 15 %, detalló.

«No es justo que no se ejecute la inversión pública que le da empleo a la gente, no es posible que no ejecuten los programas sociales cuando la gente ya no puede ni siquiera comprar comida», reprochó Cerrato.

Cerrato, adicionó que en caja tienen más de 32 mil millones de lempiras en efectivo, en la Tesorería, por lo que no es justo que no haya medicinas en los hospitales, ni ejecución de programas sociales y en general no se ejecute inversión pública. LB