Gobierno quiere una CICIH apartada del MP, con independencia en la acción penal: Rixi Moncada

Tegucigalpa – El gobierno no quiere que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sea coadyuvante del Ministerio Público, sino que tenga independencia para ejercer la acción penal pública.

– Una comitiva del gobierno hondureño viajan este martes a EEUU para ultimar detalles del memorándum de entendimiento con la ONU.

Así lo manifestó este martes la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, quien forma parte de la misión hondureña que viajará a Estados Unidos para concretar los últimos detalles del memorándum de entendimiento.

“No queremos una CICIH coadyuvante del Ministerio Público, el planteamiento es que la CICIH sea independiente para ejercer la acción penal pública en los casos de alta corrupción organizada en el sector público y privado”, declaró Moncada a la emisora Radio América.

Señaló que el clamor con la llegada de la CICIH es para que haya justicia, especialmente con las redes de corrupción y de narcotráfico que ha operado en el país en los últimos 12 años.

(LEER) CICIH viene sin limitaciones a juzgar casos del pasado, presente y futuro asegura, Edmundo Orellana

No obstante, expuso que la justicia no puede estar a cargo de las actuales cúpulas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni del Ministerio Público, alegando que ambos han guardado silencio y no cumplieron con su deber constitucional de investigar los hechos de corrupción.

“Es una necesidad frente a la conducta omisiva del Ministerio Público que no merece ni ha ganado, especialmente desde su cúpula, mantener el monopolio de la acción penal pública”, aseveró.

Agregó que cuando la CICIH se instale puede empezar sus investigaciones y preparar los casos mientras se hace las reformas en el Congreso Nacional para que pueda tener la potestad de ejercer la acción penal pública.

La funcionaria recalcó que la CICIH debe ser independiente e intervenga directamente en la estructura de corrupción que opera en el país.

Aseguró que en el Poder Ejecutivo hay suficiente documentación, expedientes y registros bancarios para que el organismo internacional realice sus investigaciones.

Moncada anheló que la CICIH tenga inteligencia financiera y persiga delitos relacionados con la destrucción de las finanzas públicas. AG