Gobierno inaugura subestación “Juticalpa II” para atender crisis energética en Olancho

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro inauguró hoy en la cabecera departamental de Olancho la subestación “Juticalpa II” que tendrá capacidad de generar 20 megawats mediante los cuales el gobierno prevé resolver la crisis energética en este departamento.

Se trata de una solución sostenible que también servirá para mitigar el déficit de energía producto de la sequía extrema que afecta la generación de la Central Hidroeléctrica Patuca III, de acuerdo a lo informado por funcionarios de gobierno.

La mandataria fue acompañada del secretario privado y presidente de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico Héctor Manuel Zelaya, así como del ministro de Energía, Erick Tejada.

La jefa del gobierno aprovechó para preguntarle en público al ministro de energía, Erick Tejada, qué pasa con los municipios del norte de Olancho que sufren a diario la interrupción del fluido eléctrico. “Lo que tenemos en el norte es un desbalance de carga y de fases que tiene que ver con el estado precario de la red de distribución”, explicó el ministro.

“Nosotros ya tenemos un plan, estamos ejecutando para instalar más restauradores eso es automatizar mejor la zona del norte y resolver ese tema del desbalance de carga. Es un tema muy puntual que afecta a todos los municipios del norte, eso tiene que estar resuelto este año”, prometió Tejada.

25 mil millones en inversión

La titular del Ejecutivo retomó la palabra y dijo que para su gobierno el tema de la energía es importante y por eso este problema se está resolviendo con la inversión de unos 25 mil millones de lempiras.

Lamentó que en los últimos 12 años siete meses no se hizo nada, todo lo contrario, se privatizó la energía que se convirtió en un negocio con la implementación de contratos de generación leoninos para el pueblo hondureño.

“Hicimos un compromiso en campaña, dijimos: vamos a recuperar las empresas estatales como un bien público, pero también como seguridad nacional y no hemos descansado en este esfuerzo, lo hemos venido haciendo desde el inicio de nuestro gobierno”, afirmó la mandataria.

Bajo este contexto fue aprobada la Ley de Energía, donde se estableció que la energía es un bien y un derecho humano, económico y social. Se renegociaron los contratos de energía que están próximos a ser aprobados por el Congreso Nacional.

“Estoy consciente que esos problemas no los vamos a resolver de la noche a la mañana, la problemática energética va más allá de contratos, el problema no solamente es la producción, es la transmisión y no hemos tenido la capacidad durante estos doce años de invertir en esa área”, dijo Castro.

Destacó que si el año pasado su gobierno no hubiera tomado las medidas en el campo energético “hoy estuviéramos viviendo una gran crisis”. JS