Gobierno espera que este mes se levante la restricción de México al camarón hondureño

Tegucigalpa – Según el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato, este mes de marzo el camarón hondureño fresco estaría volviendo al mercado mexicano.

Luego de la inspección que realizó la semana pasada el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México a las camaroneras en la zona sur, el gobierno espera que el juez federal de Sinaloa, que ordenó la suspensión de la importación del camarón hondureño a ese estado mexicano, tome una acción y regrese la normalidad.

“Nosotros cumplimos con todos los requisitos y la inspección (verificó) que no triangulamos camarón venido de Ecuador y que no podemos llevar ninguna enfermedad a México porque nosotros no vendemos larvas, si vendiéramos larva que es para cultivarla, habría un riesgo, pero nosotros lo que vendemos es camarón precocido y camarón congelado”, señaló Cerrato.

Cerrato dijo que esperan superar estos obstáculos a corto plazo, “por eso yo había expresado que tenía la esperanza de que a mediados del mes de marzo nosotros tuviéramos resuelta esta situación”, afirmó. VC