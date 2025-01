Gobierno debe definir para qué tipo de reclusos utilizará cárcel en Mocorón, señala exdirector de centros penales

Tegucigalpa – El gobierno tiene que replantear cuál es la finalidad de la construcción de una cárcel en el sector de Mocorón en Gracias a Dios, manifestó este jueves el exdirector de centros penales, Danilo Orellana.

“El gobierno tiene que replantear cuál es la finalidad de todo esto, porque he visto que la población está en contra de esa creación”, dijo Orellana.

El también comisionado policial en condición de retiro señaló que el funcionamiento de este centro penitenciario sería oneroso por el traslado de reclusos y de personal, como el servicio de distribución de agua potable, alimentación y de energía eléctrica.

Indicó que el gobierno no está valorando lo que dice la población sobre la idea de construir una cárcel en La Mosquitia.

El gobierno tiene que explicar cuál es el objetivo y la finalidad ¿si esto va a ser una cárcel para condenados? ¿Para las pandillas o narcotraficantes?, remarcó.

“No deja de tener razón los misquitos porque han sido aislados, no le han hecho carreteras ni aeropuertos, no tienen medicina ni salud, y quieren ponerle una cárcel, que si no tiene suficiente seguridad habrá muchas problemas porque jalará delincuencia”, analizó.

Orellana admitió que hay problemas de hacinamiento y de infraestructura en el sistema penitenciario, pero que el problema mayor de inseguridad en la ciudadanía son las pandillas y que deben de ser reclasificados.

El comisionado insistió que el gobierno defina cuál será la clasificación de reclusos que serán privados de libertad en el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE). AG