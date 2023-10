Gloria Trevi sale al paso ante presunta defraudación fiscal en México

Ciudad de México – La cantante y actriz Gloria Trevi fue acusada este martes por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, pero dijo que pagará los impuestos que le correspondan, saliendo así al paso de los señalamientos que denunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Según medios locales, la FGR acusaba a la cantante del mencionado delito y la citaba a comparecer el 23 de octubre en el Reclusorio (cárcel) Norte de la Ciudad de México a una audiencia inicial en la que los fiscales pueden pedir que sea procesada, debido a ello la cantante emitió un comunicado en redes sociales.

«El día de hoy varios medios de comunicación dieron cuenta de que me ‘buscaba’ la Fiscalía General de la República (FGR) por una supuesta ‘defraudación fiscal’. Al respecto les informó que hoy al mediodía comparecí ante la unidad de Delitos Financieros de la FGR», explicó Trevi.

Comentó que el monto «que dicen pendiente de impuestos es de 564.000 pesos (unos 31.330 dólares. Esa sería la totalidad del adeudo. Creo tener un saldo a favor, con la autoridad fiscal mexicana, el SAT -Servicio de Administración Tributaria (SAT), de poco más de un 1 millón de pesos (unos 55.500 dólares)».

Por ello, dijo que está «viendo opciones legales» con sus abogados, pero la idea «es aclarar cualquier duda, y en su caso, pagar los impuestos que corresponda que exista en México y en cualquier parte del mundo».

La cantante, de 55 años, dijo que las personas que generan empleos y recursos, como ella, deben “pagar impuestos de manera puntual” para que en su “querido México la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas».

«Así que cuenten con que se ‘cuadrarán’ cifras y no seremos como otros que incumplen con sus impuestos», finalizó.

Previamente, la cantante había emitido otro comunicado en que señala «estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar», declaró Trevi y explicó que el problema fiscal estaría relacionado con la demanda que presentó en Texas contra la empresa TV Azteca.

«La demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca, y demás vinculados de Grupo Azteca, no se va a retirar», señaló Trevi en su texto. EFE

(vc)