Generar soluciones entre Gobierno y empresarios e implementarlas al corto y mediano plazo sugiere Chico

Tegucigalpa – El gerente de la Cámara Hondureña de la Construcción (Chico), Silvio Larios, dijo que el acercamiento entre el gobierno y la empresa privada es una de las cosas que más han estado esperando para que de una vez puedan dialogar y exponer la situación del empresariado en relación al sector productivo del país.

“Creo que en efecto, el sector público tiene una idea de cuáles son los problemas, pero el sector productivo es el que ha estado recibiendo los golpes del día a día y viendo cómo solucionamos el tema de generación de empleo, de inversión y ahora que vamos a estar sentados con la presidenta va ser de mucho beneficio”, resaltó.

Larios señaló que aunque ha sido más de dos años esperando el acercamiento, pero que «más vale tarde que nunca y ahora solo sería de darle continuidad» al diálogo que comenzó el jueves con la reunión entre la cúpula empresarial con su nueva líder, Anabel Gallardo y la presidenta Xiomara Castro.

Para el ejecutivo no hay que dejar que las cosas se enfríen sino que seguir trabajando, generar las mesas de diálogo, “que no se vaya hacer algo tan grande que después no se pueda mover, sino que mantenerlo práctico, funcional y poner metas de generar soluciones e implementarlas al corto y mediano plazo”. VC