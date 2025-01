Ganaderos olanchanos claman intervención de Senasa ante casos del gusano barrenador

Tegucigalpa – Los ganaderos de Olancho claman intervención de las autoridades sanitarias ante la alta incidencia de casos del gusano barrenador del ganado, donde ya se reportan al menos 133 casos.

Según el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG), a la semana epidemiológica número 4, que va del 19 al 25 de enero, Honduras reporta 466 casos.

Los departamentos que reportan el mayor número de casos son Choluteca y Olancho con 144 y 133 casos, respectivamente. Senasa confirma que en la actualidad 12 de los 18 departamentos tienen casos del gusano barrenador.

Esta enfermedad, que afecta a animales de sangre caliente, principalmente al ganado, pero también al ser humano, se consideró erradicada de América del Norte y Central a finales del siglo XX.

En 1996, Honduras se declaró libre de la enfermedad parasitaria; tras tres años de lucha, en la que Estados Unidos apoyó financieramente, como recuerda Rolando Alvarenga, médico veterinario y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras).

“Solo en ese primer control la inversión en Honduras fue como casi 320 millones de dólares, con toda la ayuda de Estados Unidos”, dijo durante una entrevista a Proceso Digital.

Pero desde 2023, la enfermedad ha venido avanzando de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala más recientemente, había estado contenida en el sur del continente americano, siendo la Selva del Darién una barrera de contención.

“Lamentablemente reapareció, me imagino por esa migración de países como Venezuela, Ecuador, que pasan por ese Tapón del Darién, que antes allí no había nada, no pasaba nadie y era una barrera natural, pero ya pasó a Panamá, luego rápidamente pasó a Costa Rica, después a Nicaragua y de allí nos llegaron los primeros casos a través de caballos y ganado de contrabando”, detalló Alvarenga. VC