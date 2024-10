Gakpo: «Bellingham es un jugador de clase mundial, pero Inglaterra tiene más jugadores»

Múnich (Alemania) – Cody Gakpo, futbolista de los Países Bajos, aseguró este lunes en rueda de prensa que el centrocampista británico Jude Bellingham, a quien se enfrentará en las semifinales de la Eurocopa, «es un jugador de clase mundial» y destacó que Inglaterra es un equipo con más nombres importantes que también pueden crear problemas a su selección.

Con tres goles en el torneo, Cody Gakpo se ha convertido en una de las sensaciones del equipo dirigido por Ronald Koeman. Ahora, tendrá el reto de alcanzar la final de la Eurocopa, la primera a la que llegaría los Países Bajos desde la que ganó en la edición de Alemania 1988. El atacante del Liverpool, analizó a su rival y destacó a Bellingham como un gran rival.

«Esta haciendo una muy buena temporada. Es un jugador de clase mundial. En el otro partido marcó un gol fantástico (frente a Eslovaquia en octavos de final). Es un jugador con el que tenemos que tener cuidado, pero hay más. Ellos tienen un muy buen equipo con muy buenos jugadores, pero nosotros también. Será un buen partido», destacó.

Preguntado por si le gustaría enfrentarse a España en la final, prefirió centrarse en el próximo compromiso de los Países Bajos antes de enfocar su futuro en el duelo por el título: «»Sí, ha sido un buen equipo. Es muy difícil jugar contra ellos. Tienen muy buenos jugadores, pero no estamos pensando en la final. Solo pensamos en Inglaterra, que también tiene buenos futbolistas y solo pensamos en ese partido», comentó.

Gakpo también habló sobre la posibilidad de llegar a los penaltis ante Inglaterra y analizó la calidad de los jugadores británicos a la hora de afrontar una tanda desde los once metros como la que superaron frente a Suiza en cuartos de final. «Si ves a los jugadores que los lanzaron… Son de mucha calidad y también lo hacen muy bien con su club. Me impresionó pero no me sorprendió. Pero esperemos que si se llega a los penaltis, ganemos», declaró.

Respecto a los últimos minutos de su partido ante Turquía, en los que el combinado otomano asedió la portería de los Países Bajos para intentar empatar el partido, señaló que el aguante de su equipo dio más aguante a él y a sus compañeros. «Demostramos carácter y la verdad es que el torneo, junto al grupo, está siendo muy bonito. Estamos un paso más que en el Mundial y estoy feliz de formar parte de esto. Esto no ha terminado, aspiramos a llegar a la final», indicó.

Asimismo, habló sobre su progresión desde que se marchó a Inglaterra para jugar en el Liverpool y manifestó que «muchas cosas cambiaron» en su vida y resaltó que se mudó a un gran club «con jugadores fantásticos» de los que ha aprendido mucho durante la temporada.

Preguntado por su posición preferida sobre el terreno de juego, aseguró que intenta jugar de la forma «más variada posible» desde el costado izquierdo y luego intentar desequilibrar a sus rivales «por dentro o por fuera para centrar o disparar con cualquier de las dos piernas.

«Mi posición preferida es la de extremo izquierdo. Durante el último año y medio he jugado en otros sitios, pero también está bien. Todavía no he hablado con Arne Slot (sustituto de Jürgen Klopp en el banquillo del Liverpool) sobre mi futuro papel en el campo», concluyó. EFE