Fundación Terra y Meta lanzan programa de certificaciones para impulsar el crecimiento de los emprendedores

Tegucigalpa – Fundación Terra, mediante su programa bandera de emprendimiento Terra Te Impulsa, lanza junto a Meta la plataforma de capacitaciones Meta Blueprint, con el objetivo de entrenar y certificar a emprendedores de Honduras en nuevas habilidades que les permitan conocer y aprovechar herramientas tecnológicas que impulsen la evolución de sus negocios a la era digital.

Desde su inicio en 2020, el programa Terra Te Impulsa tiene como propósito buscar aliados estratégicos que agreguen valor al desarrollo de los emprendimientos que forman parte de la iniciativa, es por ello que Fundación Terra se une a Meta (Facebook, Instagram y WhastApp), con el fin de brindar a los pequeños y medianos empresarios conocimientos sobre soluciones y productos digitales que les permitan desarrollar nuevas competencias, habilidades y destrezas digitales, fortaleciendo así el ecosistema emprendedor del país.

A través de la plataforma de aprendizaje Meta Blueprint, los emprendedores de Terra Te Impulsa podrán elegir entre diferentes cursos sin costo sobre marketing digital, conceptos de contenidos para redes sociales, navegación segura en Internet, entre muchos otros. También pueden participar de entrenamientos en vivo impartidos por Meta. Estas capacitaciones sin costo serán la base para que apliquen a becas por parte de Fundación Terra, las cuales les darán acceso a obtener certificaciones avaladas por Meta en Marketing Digital y Realidad Aumentada.

Fundación Terra como organización miembro del Partnertship for Central America (PCA) y en su constante compromiso y trabajo a favor de la promoción de oportunidades económicas para promover el desarrollo empresarial y sentido de arraigo en el triángulo norte de la región, mediante esta alianza sumará junto a Meta oportunidades integrales en la inclusión digital para el sector emprendedor de Honduras, permitiendo que generen mayores ingresos y empleos.

El señor Fredy Nasser, Presidente de Fundación Terra, comentó: ”Agradecemos a Meta por la confianza depositada en nosotros, estamos seguros que esta alianza nos permitirá continuar trabajando en crear oportunidades y condiciones que faciliten el fortalecimiento de habilidades y destrezas digitales que impulsen el crecimiento y desarrollo de las Pymes del país”.

Por su parte el señor. Íñigo Fernández, Head of Public Policy for Mexico and Central America de Meta, indico: “En un país como Honduras, donde las MIPYMEs aportan aproximadamente 60% del Producto Interno Bruto, la transformación digital tiene, no solo el potencial de fortalecer al sector económico, sino también de generar oportunidades más accesibles para que la tecnología se convierta en una herramienta benéfica para todas las industrias y todos los sectores.”

El programa Terra te Impulsa trabaja en conjunto con sus diferentes aliados estratégicos, quienes apoyan con un proceso de formación continua en temas relevantes de actualidad empresarial, generando conocimientos en educación financiera, mercadeo, transformación digital, formalización, entre otros, dando acceso a participar y concursar en el Premio Terra te Impulsa para acceder a capital semilla.