Fundación Terra inaugura el primer centro poeta Digi Spark de inteligencia artificial en Honduras

Tegucigalpa – Fundación Terra, en colaboración con el Centro de Formación Profesional (CFP) San Juan Bosco y el apoyo de aliados estratégicos como Microsoft y The Trust for the Américas, inauguró el primer Centro POETA DigiSpark de Inteligencia Artificial (IA) en Honduras.

Esta iniciativa, que marca la apertura del séptimo centro POETA DigiSpark en el país, busca capacitar a jóvenes, docentes y emprendedores en habilidades digitales avanzadas, incluyendo el uso ético y productivo de la inteligencia artificial.

El Centro POETA DigiSpark IA – Don Bosco, ubicado en el CFP San Juan Bosco en

Tegucigalpa, ofrecerá una amplia gama de formaciones en competencias digitales, tales

como inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencias de la computación, y habilidades

para la empleabilidad y el emprendimiento.

Con un horario de atención de lunes a sábado, se estima que el centro beneficiará a más de 300 estudiantes al mes, incluyendo a jóvenes de comunidades vulnerables y profesionales en busca de actualizar sus habilidades en un entorno de transformación digital.

El programa tiene como propósito cerrar la brecha digital y de habilidades tecnológicas

facilitando el acceso a oportunidades educativas y económicas para personas de 16 años

en adelante.

A través de capacitaciones a docentes y facilitadores, el centro busca

fortalecer la inclusión digital en sectores de bajos recursos, promoviendo una

integración efectiva a la economía digital.

“Este proyecto tiene un significado especial para mí, pues representa una forma de

retribuir los valores de solidaridad y respeto que aprendí en el Instituto Salesiano San

Miguel. Con este centro, honramos el legado de Don Bosco, empoderando a una nueva

generación de líderes y reafirmamos nuestro compromiso de impulsar la educación digital

y generar oportunidades de empleabilidad para las comunidades hondureñas” destacó el

presidente de Fundación Terra, Fredy Nasser.

a inauguración del Centro POETA DigiSpark IA – Don Bosco representa un ejemplo de cómo

las alianzas estratégicas pueden transformar el acceso a la tecnología en las comunidades

más vulnerables de Honduras.