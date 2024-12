Funcionarios viven del erario y por eso no dimensionan impacto para generar empleos: Cohep

Tegucigalpa – Para el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, como los funcionarios del gobierno “viven del erario público, no necesitan generar empleo” y por lo tanto, tampoco pueden medir el impacto de crear regulaciones que den oportunidad a los hondureños de generar ingresos para sus familias.

Urtecho fue consultado por periodistas sobre las declaraciones del ministro de Trabajo, Wilmer Javier Fernández, quien en las últimas horas manifestó que no se necesita de una Ley de Empleo por Hora para que los negocios puedan hacer contrataciones de empleados para la temporada navideña.

(Leer) No se requiere de una Ley de Empleo por Hora para hacer contrataciones en diciembre, señala ministro de Trabajo

“Pregúntenle qué empresa tiene él”, reaccionó el representante del Cohep al recordar que hay la propuesta del Partido Liberal para una Ley del Empleo Parcial es derivada de un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “que no pueden decir que es a favor de los empleadores, es una norma internacional que se aprobó en otros países” y agregó “por qué no aprobarlo aquí, ¿cuál es el miedo?”.

(Leer) La Ley de Empleo por Hora y Ley de Empleo Parcial ya son historia, reafirma Juan Barahona

Para Urtecho, esa propuesta de ley no ha sido tomada en cuenta “porque no les importa la ciudadanía, no les importa la gente. Si les importara la gente, tendrían una ley efectiva para que la gente pueda tener acceso a un empleo digno, pero en este momento no lo tienen”, señaló.

El director ejecutivo del Cohep dijo también que las 85 mil 879 personas, que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), han ingresado al mercado laboral en lo que va del año son empleos creados por el gobierno.“En el gobierno se han creado 85 mil, pero hay que ver cuántos se están perdiendo”, dijo al hacer referencia a los más de 300 empleos que se perderán a partir del 14 de enero de 2025 cuando una empresa inglesa cese operaciones. VC