Tegucigalpa – Las tres jovencitas que inicialmente fueron reportadas como desaparecidas y luego encontradas muertas dos días después en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, murieron por heridas de arma de fuego, es decir fueron ejecutadas.

– Las autopsias retratan que las tres mujeres fueron ejecutadas con arma de fuego.

Así lo confirmó la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, quien dijo que la prueba madre es la evidencia científica, por lo que haber autopsiado los cuerpos fue la mejor decisión de las autoridades, pese al rechazo de los familiares de las víctimas.

Las jóvenes en una fotografía en vida.

“Puedo decir de forma exclusiva en el caso que estamos ahorita, en Roatán, podemos determinar que si no se hubieran llevado esos cuerpos a la Dirección de Medicina Forense no pudiéramos entonces identificar cuáles son las causas de muerte, heridas por armas de fuego, son los hallazgos preliminares en los dos primeros cuerpos autopsiados”, expresó.

Sobre el tercer cuerpo, manifestó que “su manera de muerte es homicida se recupera elemento balístico intracraneal provocado por herida de arma de fuego”.

Las víctimas identificadas como Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz fueron reportadas desaparecidas el domingo anterior por sus familiares, quienes comenzaron un periplo por medios de comunicación para denunciar el extravío de las jovencitas, las que en horas de la noche del martes se encontraran en estado de descomposición en el interior de un vehículo en una propiedad privada en French Key, Roatán.

La viceministra Villanueva valoró que los cuerpos putrefactos que no son tratados de manera científica pueden provocar la fuga de pruebas que ayudan a establecer hipótesis sobre sucesos de impacto como el ocurrido en la zona insular de Honduras.

“La gente está cansada de los femicidios en Honduras”, dijo Villanueva que destacó el trabajo de los cuerpos forenses que llevaron a cabo las autopsias en San Pedro Sula.

El principal sospechoso

Según se informó, Gilbert Reyes Bermúdez, de nacionalidad estadounidense, es considerado el principal sospechoso del triple crimen. Este estuvo con las víctimas en sus últimas horas de vida y aparentemente luego de cometer los asesinatos adelantó su salida de Honduras y pagó la multa a la aerolínea en la que viajaba.

El pasado domingo antes de salir del país, fue visto en la terminal aérea de Roatán. Lucía con ropa sucia y alterado. Llegó para adelantar su salida hacia EEUU. Tomó un vuelo a Bostón y luego a California, de acuerdo a registros migratorios.

Se indicó que Gilbert Santiago Reyes se encuentra en California, por lo que se hacen las coordinaciones para dar con su paradero en EEUU.

Se informó que Gilbert Santiago Reyes fue la pareja sentimental de Dione Beatriz Solórzano, pero se habían dejado porque era un hombre extremadamente celoso, de acuerdo al relato de la madre de Dione. Él venía todos los años a Honduras, pero se había dejado con mi hija, agregó la desconsolada mujer.

“Es mi única hija, tiene dos niños: uno de 8 años y otro de 3 años, éste último hijo de Gilbert”, expresó envuelta entre lágrimas.

Dione recién había regresado de un viaje de Alaska, EEUU, y le comunicó a Gilbert que no quería tener relación con él, confesó angustiada. Esta situación habría provocado la tragedia que cobró la vida de las tres mujeres.

La embajadora de EEUU, Laura Dogu.

No procede extradición

La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, dijo este miércoles que “es complicado” que se extradite a Gilbert Reyes Bermúdez, el presunto hechor de la muerte de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía.

Lo anterior porque no existe un tratado de extradición por el delito de homicidio entre ambos países. “Es un poco complicado la extradición en este caso porque no hay un acuerdo para homicidios entre los dos países. Este no es uno de los crímenes que puede tener una extradición pero vamos a ver qué podemos hacer en Estados Unidos”, afirmó.

“Mis condolencias a las familias de las víctimas, es una tragedia. Hay muchas mujeres que han perdido la vida, especialmente las tres mujeres en las islas de Roatán. Estamos muy dispuestos a ayudar de cualquier forma porque necesitamos tener justicia para las víctimas”, señaló la representante de Washington en Honduras.

Honduras y EEUU tienen vigente un tratado de extradición exclusivamente por delitos de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo.

Honduras pedirá colaboración al FBI para entrevistar al sospechoso.

Honduras pedirá al FBI entrevistar a sospechoso

La Secretaría de Seguridad informó que buscarán entrevistar al principal sospechoso de la muerte de tres mujeres en el municipio de Roatán en los Estados Unidos.

Se reveló que hubo comunicación entre la Policía Nacional de Honduras y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), para que se pueda entrevistar al sospechoso en la ciudad de San Francisco, estado de California.

La Secretaría de Seguridad no descartó que en un futuro pueda solicitar la extradición de esta persona, debido que es ciudadano estadounidense, sin embargo las leyes entre ambos países no lo permiten por delitos de homicidio.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre

Conadeh exige profunda investigación

La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, condenó la imparable muerte de mujeres en el país e instó a las autoridades hondureñas a realizar una efectiva investigación con la debida diligencia para evitar que estos crímenes se sumen a la larga lista de impunidad que alcanza el 95 % de los delitos que se comenten contra la vida en el país.

Las muertes de Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, quienes fueron encontradas sin vida en el interior de un vehículo localizado en una propiedad privada en French Key, Roatán, Islas de la Bahía, han sido el último hecho violento contra féminas que ha sacudido a Honduras.

En lo que va del 2024, más de una decena de mujeres perdieron la vida en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades hondureñas encargadas de la seguridad e investigación en el país.

Izaguirre expresó que es de suma preocupación, para el Conadeh, que se sigan perpetrando este tipo de hechos violentos en contra de la vida e integridad personal de las mujeres.

Explicó que la impunidad o la falta de castigo a los responsables contribuye a que se sigan repitiendo esos hechos con la misma certeza que sus crímenes no serán castigados.

El Conadeh estima que, entre el año 2002 y el 2023, más de 8,100 mujeres perdieron la vida en circunstancias violentas, de las cuales, alrededor de 400 fueron ultimadas en el 2023. JS