Fredis Cerrato reconoce que Honduras no tiene capacidad para competir con China

Tegucigalpa – El ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato reconoce que en Honduras “no tenemos capacidad para competir con China en intercambio de mercancías”, nación con la que en la actualidad se negocia un tratado de libre comercio.

“Es tan evidente y lógico que China nos viene vendiendo más de dos mil 500 millones de dólares y nosotros veníamos en un promedio de 10 millones”, dijo el funcionario que ante esa asimetría en este tratado, Honduras necesita que China de preferencias arancelarias muy amplias de largo plazo.

Asimismo, el ministro Cerrato señala que se necesita que haya operación e inversión, “porque si no Honduras se reduce a tener unos 25 o 30 productos y China le puede presentar sin ningún problema cinco mil productos”, dijo al referir que aun sin un tratado comercial, la presencia de China en el país es fuerte.

“Yo particularmente considero que cuando Honduras no tiene un plan nacional de desarrollo industrial, entonces Honduras no tiene una postura de prospección a futuro para poder negociar otros servicios, artículos o mercancías que no sean las que de manera inmediata tenemos hoy como es la extracción agrícola y marítima”, afirmó el empresario.

Actualmente como parte de las negociaciones para el TLC entre Honduras y China ya se negociaron 21 de los 23 capítulos y los dos que faltan, “son cruciales y esenciales”, dijo.

La comisión negociadora hondureña participará en China, del 29 al 31 de julio para participar en la sexta ronda de negociaciones donde el punto central, indicó Cerrato, “tiene que ver con un componente político porque las asimetrías son demasiado grandes y eso lo tiene que reconocer China”. VC