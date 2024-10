Fiscal General pide paciencia sobre investigaciones y asegura que no se irá del MP sin hacer historia

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, exhortó este martes a la población hondureña que tenga paciencia en las investigaciones, a su vez, afirmó que no saldrá de su cargo sin hacer historia en el Ministerio Público.

– Todo lo que es corrupción lo investigamos de manera objetiva, afirmó Zelaya.

Fue consultado por el equipo de fiscales que fueron al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) en Nueva York, a lo que respondió que hay líneas de investigación que se han presentado, como algunos requerimientos fiscales interpuesto en los juzgados y otros que se presentarán en los próximos días.

Señaló que emprender líneas de investigación no es fácil porque se empieza desde cero.

“Hemos emprendido investigaciones de cero porque no es fácil, solo le pedimos al pueblo que tenga paciencia y tenga la seguridad que hay un fiscal que todo lo está viendo”, declaró a periodistas.

Fusión de fiscalías

Asimismo, fue interrogado sobre la posibilidad de fusión de fiscalías para combatir el flagelo de la corrupción, manifestó que por el momento no ocurrirá.

Todos los fiscales que están rindiendo en sus puestos de trabajo van a estar tranquilos, ahorita no hay posibilidad de fusiones, esclareció el Fiscal General.

Zelaya dijo que el fiscal Luis Javier Santos es una persona a que le tiene respeto como al resto de los fiscales, pero que si le toca fusionar fiscales, refiriéndose a la Uferco, lo hará en beneficio de la población hondureña.

También descartó que sea un Fiscal General que vaya a encubrir corruptos ni que venga a generar impunidad para convertirse en la burla de la población.

Sobre la gestión del titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Arnold Cantarero dijo que su nombramiento es de forma interina y que próximamente se lanzará el concurso para elegir al director en propiedad.

Defendió su decisión argumentando que ha habido muchos casos de policías que están siendo procesados.

No se van a detener las investigaciones solo porque el director de la ATIC sea un oficial activo, sentenció.

Caso de Gilbert Reyes

Referente a la extradición del ciudadano estadounidense de Gilbert Reyes, sospechoso de la muerte de tres mujeres en Roatán, destacó que es un hecho que el Ministerio Público está cumpliendo en hacer justicia.

“Ya tenemos la prueba recolectada, tiene control jurisdiccional y podemos darle certeza al pueblo hondureño que habrá justicia y esperemos que el Poder Judicial haga un proceso justo”, subrayó.

El Fiscal General afirmó que las mujeres pueden estar seguras que no estarán solas porque hay un MP que está con ellas y que garantiza que cualquier agresor irá a la cárcel en cualquier momento.Paradójicamente Honduras se ubica entre los cinco países con mayor tasa de feminicios en el planeta.

Zelaya no descartó que se amplié la línea de investigación en el crimen de las mujeres en Roatán debido a que puede haber otras personas que pudieron haber colaborado en base a como encontraron la escena del crimen.

Otras menciones

Zelaya indicó que él no puede estar personalizando investigaciones, pero prometió que próximamente el MP presentará requerimientos fiscales en los juzgados en torno a sonados casos de corrupción.

“No es fácil construir requerimientos fiscales, tardan meses, pero hoy le digo al pueblo hondureño que no les vamos a fallar, tenga la certeza y seguridad que estamos trabajando para revertir todo el daño que ha causado la corrupción”, prometió.

No me voy a ir del Ministerio Público sin hacer historia, no voy a ser un fiscal que el pueblo hondureño este diciendo que solo vine a sentarme y ganarme el dinero, exclamó. AG