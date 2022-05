Fin de semana con lluvias, chubascos y actividad eléctrica para mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa – De acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el fin de semana presentará lluvias, chubascos y actividad eléctrica en casi todo el territorio nacional.

Así lo indicó este sábado el pronosticador de turno, Wil Ochoa, quien señaló que tanto la región, sur, centro y oriente del país cuentan con posibilidad de lluvias de leves a moderados.

Lo anterior obedece a la convergencia de humedad y vientos del Mar Caribe y del Océano Pacifico.

Pronóstico del tiempo para este sábado 07.05.2022. #ProcesoDigital pic.twitter.com/jhFYh5WUfo — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 7, 2022

En cuanto a la región norte del país refirió que las probabilidades de lluvias son menores y las mismas se presentarán con carácter débil.

No obstante, advirtió que los oleajes en el Golfo de Fonseca serán levemente alterados de 2 a 4 pies de altura, no así para la costa norte de que no superaran los 3 pies de altura.

Pese al pronóstico de lluvias se prevén altas temperaturas durante el día con máximas de hasta 34 grados centígrados en el sur del país, destacó. (RO)