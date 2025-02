Ficohsa inaugura nueva agencia en Danlí para impulsar el desarrollo económico en el país

Danlí, El Paraíso – Fortaleciendo la actividad económica y promoviendo la inclusión financiera en la zona oriental de Honduras, Ficohsa inaugura su nueva agencia en Danli. Ubicada en la carretera CA-6, calle principal, en la entrada a la ciudad dentro del Centro Comercial Uniplaza, esta apertura representa un paso más en el compromiso de la institución con el desarrollo de país.

Danlí es considerada un punto clave para la economía del país, gracias a su ubicación geográfica y su diversidad de sectores productivos. La ciudad es reconocida por su dinamismo en la agricultura, especialmente en el cultivo de café y granos básicos, así como por su creciente sector comercial e industrial.

En los últimos años, el auge del comercio y los negocios en la zona ha generado una mayor demanda de servicios financieros eficientes y accesibles.

En respuesta a esta necesidad, Ficohsa suma con este nuevo punto de atención bancaria, su segunda agencia en la ciudad y el cuarto punto de atención en total incluyendo 2 ventanillas en Supermercados La Colonia, facilitando el acceso a soluciones financieras para empresas, emprendedores y familias.

La nueva agencia ofrecerá servicios de negocios, caja y cajero automático (ATM), brindando a los clientes un espacio moderno y accesible donde podrán realizar transacciones bancarias con mayor comodidad y seguridad.

“El crecimiento económico de Danlí es evidente, y con esta nueva agencia buscamos ser un aliado clave en el desarrollo de la ciudad. Nuestro objetivo es acercar soluciones financieras innovadoras que impulsen el progreso de los sectores productivos y comerciales, generando más oportunidades para los habitantes de la zona» destacó Fernando Fortín, Vicepresidente de canales.

Además de contribuir al fortalecimiento del sector financiero en Danlí, la llegada de esta nueva agencia también responde a la estrategia de expansión de Ficohsa en el país, que busca garantizar que más hondureños tengan acceso a servicios bancarios de calidad.

El horario de atención será de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., adaptándose a las necesidades de los clientes y del comercio local.