Felipe VI será premiado en Nueva York por su «internacionalismo responsable»

Madrid– El rey de España, Felipe VI, recibirá en Nueva York el próximo 26 de mayo la Medalla de la Foreign Policy Association (FPA), que reconoce a las personas que demuestran «un internacionalismo responsable y trabajan para expandir el conocimiento público de los asuntos internacionales».

Según la Casa Real, la entrega de la medalla, el máximo galardón de la FPA, tendrá lugar el próximo jueves durante la cena de la asociación.

La FPA es una asociación centenaria cuyo objetivo es «servir como catalizador para desarrollar la conciencia, la comprensión y la opinión informada» sobre la política exterior de Estados Unidos y los problemas globales, a través de «programas y publicaciones equilibrados y no partidistas», con los que invita a los ciudadanos a participar en el proceso de la política exterior.

Entre los galardonados figuran Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York; Jean-Claude Trichet, ex presidente del Banco Central Europeo; Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia; o Anne-Marie Slaughter, antigua decana de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton.

Según la Casa Real, Felipe VI viajará a Nueva York para recibir esta distinción en el Harvard Club de la ciudad estadounidense. LB