Fedecámaras señala que hubo tres apagones en La Ceiba 

Tegucigalpa – El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias (Fedecámaras), Obdulio Hernández, denunció este sábado que los apagones siguen a nivel nacional, al grado que ayer, se registraron tres apagones en La Ceiba.

“Hoy en la mañana me estaban informando que en La Ceiba ayer habían existido tres apagones”, indicó el empresario.

El empresario relató su caso particular más reciente, “ayer en el área donde tengo mi empresa, se nos fue tres veces la energía eléctrica sin aviso previo, uno a las 8:00 am, otro a las 11:00 a, y otro a la 1:00 pm y nos venimos a las 5 de la tarde y todavía no había regresado la energía eléctrica”. “Esto es imposible para trabajar tranquilamente”, dijo.

“Como empresa privada y como pequeño y mediano empresario, sí estamos preocupados por esta situación de los apagones constantes”, manifestó. VC