FAO y SAG-PRONADERS promueven derecho a la alimentación a través de huertos escolares pedagógicos

Las Minas, Juticalpa – Daniel Gonzales es el presidente del gobierno escolar del Centro de Educación Básica Santiago Mejía y la experiencia en el Huerto Escolar Pedagógico lo está conduciendo a una meta: estudiar agronomía.

– FAO Honduras conmemoró el Día Mundial de la Alimentación con la comunidad estudiantil.

“Yo quiero ser ingeniero agrónomo, esto me ha ayudado, me ha motivado porque desde que yo estaba pequeño he soñado con ser ingeniero pero esto me ha motivado aún más, estoy poniendo un gran esfuerzo para poder lograr mi sueño”, comentó mientras se preparaba para mostrar los cultivos del huerto escolar junto a cuatro de sus compañeros de noveno grado, que también sueñan con ser ingenieros.

Fue este huerto, instalado como parte del trabajo conjunto entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el escenario para la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación 2024.

De acuerdo con Daniel en el huerto han aprendido sobre remoción de camas, instalación de riego por goteo además de consumir lo que producen. “He comido bastante de los cultivos que sacamos aquí”, dijo entre risas mientras relató que para el día del niño (10 de septiembre) la escuela brindó arroz con pollo al que agregaron tomates, zanahorias y culantro producidos por ellos.

“Me gusta el campo porque a uno lo llena de vida ver cómo las plantas crecen con el esfuerzo de uno, con el sudor de uno y yo aconsejo a los demás a que se dediquen hacer esto (cultivar) o que aprendan porque esto es muy bonito”, añadió con entusiasmo el joven de 17 años quien además guarda el recuerdo de su abuelo fallecido, un agricultor de granos básicos.

Conmemoración

Daniel es uno de los más de 100 miembros de la comunidad estudiantil de Las Minas, Juticalpa, que participaron alegremente en la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que este año resalta el derecho a la alimentación como uno de los derechos humanos básicos como lo pueden ser el derecho a la salud y la educación.

En la actividad estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Educación, del SAG-PRONADERS, de FAO, así como docentes, padres y madres de familia que tuvieron la oportunidad de expresar sus experiencias en el acompañamiento de las y los niños en la siembra y cosecha.

“En este año estamos haciendo un llamado a la conciencia y a la sensibilización para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada. Es importante que cada vez más los Estados Miembros, las personas, las comunidades nos comprometamos en poder promover dietas saludables y asequible para todos, para que nadie se quede atrás”, manifestó Fátima Espinal, Representante Residente de FAO en Honduras.

Destacó la experiencia del trabajo de la FAO y PRONADERS en los huertos escolares que no solo son herramientas pedagógicas que permiten fomentar la producción y la educación alimentaria, sino que también estimulan nuevas metas en los niños y niñas.

“Me pareció lindo dialogar con cinco de los estudiantes de noveno grado que están involucrados tanto en la lombricompostera como en los huertos escolares, que el estímulo ha sido tan alto a partir de esta experiencia que los cinco quieren ser ingenieros agrónomos”, comentó al tiempo de desear mucho éxito a los futuros profesionales.

Por su parte Jesús Paz, Gerente Técnico de PRONADERS, resaltó que cada 16 de octubre es un recordatorio de que la alimentación es un derecho “este día es importante hay que hacer eco y trabajar unidos para realmente garantizar este derecho”.

“En pro de garantizar este derecho enfocándonos en los niños que mejor forma de hacerlo promoviendo los huertos escolares en los centros educativos para dar acceso a los alimentos”, agregó. JS