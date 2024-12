Fallo condenatorio para Omar Menjívar en querella interpuesta por Roberto Contreras

San Pedro Sula – La justicia hondureña emitió fallo condenatorio este jueves para el vicealcalde sampedrano Omar Menjívar en querella que interpuso el edil Roberto Contreras por los delitos de injurias y calumnias.

– La lectura de sentencia se programó para el 21 de enero de 2025.

Menjívar fue hallado responsable de tres delitos de injurias e igual número de calumnias.

Contreras declaró a periodistas que cubren la fuente judicial de San Pedro Sula que el fallo no representa una alegría para su persona.

“Estoy conmocionado, nunca había estado en un juzgado, ver una situación de estas no me llena de alegría, al contrario, me llena de tristeza”, confesó el edil sampedrano.

Resaltó al Poder Judicial por hacer prevalecer la verdad en este caso de querella.

El edil sampedrano manifestó que esta querella los estaba distrayendo a él como a Menjívar de las funciones que tienen en la alcaldía de San Pedro Sula y afrontar el invierno.

De su parte, el vicealcalde Omar Menjívar dijo que ya preveía el fallo condenatorio en su contra “no me agarra por sorpresa”.

“La verdad y la conciencia no se destruye con un fallo condenatorio… es un fallo bastante débil e inconsistente, nunca le atribuí un delito a este señor, sino que hice publica una situación de la que tuve conocimiento”, contó Menjívar.

Confesó que pidió al Ministerio Público que hiciera una investigación en contra del edil de SPS por posible uso de dinero de la municipalidad con otros fines.

Reiteró que el alcalde Contreras tiene el control de la municipalidad sampedrana como la gerencia de tecnología donde puede manipular el sistema.

“Aunque tenemos la protección que la Constitución da para el honor, el margen es más relajado en el caso del funcionario porque decidimos voluntariamente sometemos a un escrutinio público”, aseveró.

Indicó que cualquier cuestionamiento que reciba el edil sampedrano es un llamado de atención para que explique o rinda cuentas.

Señaló que el fallo condenatorio no tomó en ningún momento la condición de funcionario de él y del edil sampedrano.

El tribunal convocó a las partes el próximo 21 de enero de 2025 para la lectura de la sentencia. AG