Fallece hombre por dengue grave en el Distrito Central

Tegucigalpa – En el Distrito Central se confirmó la muerte de un hombre de 50 años a causa del dengue grave, según informó el doctor Gilberto Ramírez, jefe de la Región Metropolitana de Salud.

El paciente, proveniente de Comayagua, llegó al hospital con síntomas avanzados de la enfermedad y no pudo ser salvado.

El doctor Ramírez señaló que en lo que va de 2024, los casos de dengue se han duplicado en comparación con el año anterior, y en la última semana se han triplicado, alcanzando unos 500 casos. Actualmente, se registran cerca de 5,000 casos en todo el año, una cifra alarmante para la temporada de verano.

«Para ser verano, hay demasiados casos», indicó Ramírez, quien expresó su preocupación por el posible aumento de casos con la llegada de las lluvias. «Semanalmente, hemos notado un incremento en los ingresos por dengue y las proyecciones no son satisfactorias», agregó.

Además, hay preocupación porque los pacientes están llegando demasiado tarde a la consulta médica y por ello se complican y llegan hasta la muerte.

El llamado reiterativo es para toda la población y particularmente para los padres de familia que no descuiden a sus hijos, que no se confíen, no los automediquen y que los lleven al centro de salud más cercano. Esta muerte representa el segundo fallecimiento confirmado por dengue en el Distrito Central este año. Las autoridades sanitarias instan a la población a tomar las acciones preventivas correspondientes para combatir la propagación del mosquito transmisor del dengue. LB